Boxe: Júlio César Chávez fica outra pessoa quando não toma remédio, segundo a namorada

Júlio César Chávez Jr.A vida de ., assim como a vida das pessoas ao seu redor, é complexa devido à luta do boxeador contra o vício. No entanto, existem indivíduos fora do centro de reabilitação que realmente cuidam dele e oferecem seu apoio, incluindo sua companheira e a mãe de seus filhos, Frida Munozque reconhece o esforço que Chávez colocou em sua recuperação.

No entanto, Munoz afirmou que o tempo passado na reabilitação por vários meses não garante Chávez Jr.’s cura completa.

Enquanto ela espera por sua recuperação total, ela reconhece que um estado limpo e sem pílulas é apenas uma parte da equação. Apesar dos desafios que enfrentam, ela continua otimista de que tudo dará certo para o filho do lendário boxeador.

“Estamos nos adaptando, nem tudo será perfeito e o tempo dirá se será para sempre ou como as coisas fluem”, disse Frida Nelsie Carrillocanal do YouTube.

“Ele me fala das situações que passou lá dentro, mas sinto que isso o fortaleceu. Quando alguém está dentro de um centro de reabilitação não é garantia de que nunca mais voltará.

“Ele está trabalhando duro. Enquanto ele está sem tomar os remédios, somos uma família muito legal, porque ele é uma pessoa muito boa e nos damos muito bem.”

O que Frida Munoz acha de Julio Cesar Chavez Jr.

Júlio esteve no centro de reabilitação por um ano e dois meses. Munoz elogiou o esforço dele, mas também sabe que quando ele toma os comprimidos é que os problemas chegam. No entanto, ela confia que tudo correrá bem.

“Quando ele volta a esse tipo de coisa, não é legal porque ciúme e sentimentos doentios levam a conflitos”, acrescentou ela.

“Antes de tudo, espero que continue assim e que possamos estar unidos para sempre, por que não? Ele é quem tem que se recuperar, ser feliz e aproveitar o que antes não sabia valorizar. Digo a ele que ele é um exemplo de vida”.