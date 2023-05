Boxe: KSI minimiza nocaute ilegal com cotovelo enquanto Fournier pede desqualificação

YoutTuber que virou boxeador KSI lutador profissional derrotado joe fournier com um nocaute polêmico no sábado à noite na Wembley Arena, em Londres. O vencedor disse após a luta de boxe que não acha suficiente para derrubar o resultado.

Fournier, 40 anos, acredita que a luta não deveria ter sido interrompida, dizendo que pensou que eles iriam chamar KSI pelo golpe ilegal, por isso ele não se levantou.

Jake Paul “busca vingança” sobre KSI

“Eu estava me levantando devagar porque senti o cotovelo”, disse Fournier. “Eu vi o soco passar pelo meu rosto e ele me acertar com o cotovelo. … Claro que você tem que rebater. Ele deveria ser desclassificado. Isso deveria ser considerado uma derrota.”

KSI, 29, já está em busca de coisas maiores e melhores. Ele enfrentou Tommy Fury no ringue após o nocaute ilegal para aparentemente armar uma luta entre os dois.

Durante sua coletiva de imprensa pós-luta, KSI e seu promotor, Kalle Sauerlandminimizou o incidente do cotovelo.

KSI joga inocente

“Honestamente, foi tão rápido que nem pensei que o acertei com o cotovelo”, disse KSI.

Sauerland rapidamente percebeu que KSI admitiu ter acertado uma cotovelada e assumiu ele mesmo o presser.

“Se você olhar para trás, desculpe apenas entrar no assunto, mas já estive nessas situações algumas vezes antes no boxe”, disse Sauerland.

Ele passou a explicar que “era mais um antebraço”, não um cotovelo, e usou Liam Smith dando uma cotovelada ilegal em Chris Eubank Jr. para vencer por nocaute técnico como um exemplo de como isso é comum no boxe.

“Por que eu iria querer bater nele ilegalmente?”, disse KSI. “Isso não faz nenhum sentido.”