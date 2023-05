Boxe: Legendary Teddy Atlas acredita que Canelo Alvarez é superestimado: ‘Ele não é o GOAT mexicano’

TAqueles que não sabem quem é Teddy Atlas, podem querer fazer alguma pesquisa antes de reagir ao que ele acabou de dizer sobre Saul ‘Canelo’ Alvarez. Mas, resumindo, estamos falando do treinador de boxe que assumiu o treinamento de Mike Tyson quando o lendário Cus D’Amato faleceu. Isso significa que Teddy sabe uma ou duas coisas sobre a história do boxe, pois a acompanha há décadas. Atualmente, ele tem um podcast de vídeo chamado ‘The FIGHT with Teddy Atlas’, onde discute tudo sobre boxe. Em meio à recente vitória de Canelo Alvarez contra John Ryder, Atlas compartilhou uma opinião impopular que muitos dos fãs do campeão mexicano não vão gostar.

Canelo Alvarez é superestimado?

Certamente, Canelo Alvarez dominou as divisões Middleweight e Super Middleweight por uma década inteira. Ainda não houve um lutador na categoria que pudesse enfrentá-lo, mas os especialistas do boxe mexicano sempre afirmaram que Canelo não está entre os melhores de todos os tempos no país. São muitos os nomes que vêm à mente quando falamos de pugilistas mexicanos. Julio Cesar Chavez certamente lidera o ataque ao lado de outros grandes nomes como Erik Morales, Marco Antonio Barrera ou Juan Manuel Marquez. Mas há muitos que não acham que Canelo faz parte desse grupo. Atlas acabou de sair como uma das pessoas que não dão a Alvarez o crédito que ele provavelmente merece.

O que surpreendeu os colegas especialistas é o fato de Teddy Atlas ter sido tão frio quando falou sobre a grandeza de Canelo. Ele foi bastante específico, mas ainda um pouco duro, e sua opinião é respeitada por muitos no boxe. Ele disse assim: “Canelo sempre foi superestimado. Agora, isso não significa que ele não seja um lutador muito bom, mas ele não é o maior lutador mexicano de todos os tempos. Ele não é o maior lutador mexicano, ele é superestimado, provavelmente perdeu para [Erislandy] Lara, ele perdeu duas vezes para GGG. Eu sei que é notícia velha, é história velha, ele perdeu os dois primeiros [against Golovkin]especialmente o primeiro, ele perdeu para Mayweather, todos os rounds, exceto para aquele juiz que deveria estar na cadeia.”