Boxe: Lomachenko começa a chorar nos bastidores após derrota controversa para Haney

Vasily Lomachenko (17-3, 11 KOs) perdeu para Devin Haney (30-0, 15 KOs) na noite de sábado no MGM Grand Arena em Las Vegas e perdeu a oportunidade de arrebatar o indiscutível cinturão dos leves longe de Haney. O boxeador ucraniano começou a chorar nos bastidores após uma decisão controversa.

Lomachenko, 35, é mais de uma década mais velho que o campeão, mas ainda fechou as últimas três rodadas parecendo muito mais fresco. Os juízes, no entanto, decidiram por decisão unânime a favor de Haney com dois scorecards de 115-113 e outro de 116-112.

Os fãs na arena ficaram chocados ao ouvir o veredicto. A multidão americana parecia apoiar o boxeador europeu sobre o nativo de Oakland, que durante o fim de semana teve uma série de reclamações que provavelmente o tornaram o inimigo público número um.

Na verdade, ele não conseguiu falar na entrevista pós-jogo devido às vaias dos fãs e ao jogar objetos como copos de cerveja no ringue.

Lomachenko recebeu uma grande ovação da multidão devido ao seu desempenho espetacular. Após a luta, ele agradeceu a Deus, sua equipe, empresário, família, amigos e fãs pelo apoio, mas ainda não conseguiu segurar as lágrimas no vestiário.

Lomachenko não é um mau perdedor

Ele se recusou duas vezes a falar sobre a decisão dos juízes e apenas disse que o povo testemunhou o que aconteceu.

Haney quer lutar Gervonta Davis ou Shakur Stevensonmas uma revanche contra Lomachenko certamente seria um sucesso de bilheteria.

O campeão já defendeu com sucesso seu trono sete vezes e continua invicto.

Todas as três derrotas de Lomachenko foram por decisões apertadas, então seu histórico não fala com o lutador de classe mundial que ele é e continuará sendo.