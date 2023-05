Boxe: luta KSI contra Joe Fournier foi considerada ‘Sem Decisão’ após revisão de nocaute brutal com o cotovelo

Bem 13 de maio, KSI derrotado joe fournier com o que parecia ser um nocaute brutal, mas o replay mostra claramente como o Youtuber usou uma cotovelada ilegal para obter sua vitória. O PBA acabou de se pronunciar sobre a luta após analisar cuidadosamente as evidências. Eles estão decidindo a luta como ‘No Contest’ porque reconheceram o uso do cotovelo de KSI. Isso significa que Fournier continua sendo um boxeador invicto e KSI não é um trapaceiro. Após o anúncio, os dois lutadores tiveram reações interessantes que não deixam ninguém indiferente. Enquanto KSI sugere uma possível revanche, Fournier se gabou de manter sua marca invicta, apesar dessa luta.

Joe Fournier reage à sua derrota por KO contra KSI sendo anulado para uma decisão sem decisão

Aqui está o que o PBA disse em seu comunicado oficial enviado a todos os meios de comunicação para divulgação: “Embora KSI estivesse vencendo a luta, o golpe com o antebraço-cotovelo foi considerado acidental e a óbvia decepção que se seguirá, foi decidido que a luta foi declarada sem decisão de acordo com as regras. O PBA conduziu a revisão de forma adequada, justa e com assistência jurídica durante todo o tempo, pois a luta foi sancionada e regulamentada pelas regras unificadas do boxe. Garantimos que isso processo foi conduzido de forma rápida e justa para manter a integridade do boxe.”

Uma revanche KSI x Fournier é possível?

Uma possível revanche entre KSI e Jor Fournier é definitivamente possível, mas várias coisas precisam acontecer antes que se torne oficial. Primeiro, os lutadores precisam chegar a um acordo sobre data, valor da bolsa e parcelamento. Além disso, eles precisam esclarecer suas agendas para esta segunda luta e concordar que querem lutar entre si novamente. KSI não parecia muito ansioso para entrar no ringue com Fournier novamente, mas parece ser uma decisão motivada pelo tédio. Fournier parecia muito animado para uma revanche, isso poderia acontecer antes do final de 2023?