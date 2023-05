Boxe: luta mais esperada desde Mayweather-Pacquiao: Crawford e Spence se enfrentam em julho

Om 29 de julho, o boxe terá uma das lutas mais esperadas da última década.

A luta pelo reinado dos meio-médios, os quatro cinturões, entre Terence Crawford (39-0, 30KOs e campeão WBO) e Errol Spence Jr.. (28-0, 22KOs e campeão IBF, WBA e WBC) na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Considerada a luta mais esperada do esporte desde Floyd Mayweather e Manny Pacquiao em 2015, a luta garante movimento de pelo menos oito dígitos no pay-per-view (PPV).

Os detalhes da luta iam e vinham até que uma data fosse acertada depois de acertar porcentagens, cláusulas de revanche (será uma luta de mão dupla) e disputas entre promotores que, enfim, terão data marcada em Nevada.

“É a maior luta da década. Dois americanos, invictos, entre os cinco primeiros da lista libra por libra… e no auge”, Crawford disse.

Para a parte dele, Crawford é um finalizador temível. Ele está saindo de um ‘esmagar’ de David Avanesyanque pressionou tanto que quando o europeu abriu a vantagem levou o castigo em forma de nocaute.

Nove de suas últimas 10 vitórias foram por nocaute, e ele quer ser o primeiro a caçar Spence abaixo.

Será a maior luta desde 2 de maio de 2015 entre Mayweather e Pacquiao. Lá chegaram as duas grandes figuras do esporte em uma batalha que foi pelo caminho do ‘Dinheiro’ por decisão unânime, seu cartel subiu para 48 vitórias, 0 derrotas e dividiu os quatro cinturões voltando à cena.