Boxe: Mayweather Jr. procurou Canelo aos 18 anos, ofereceu-lhe 1 milhão de dólares

Canelo Alvarez é uma das maiores estrelas do boxe dos últimos anos, mas desde jovem suas qualidades já eram visíveis, além disso, a drag do mexicano fazia as arenas lotarem. Nada disso passou despercebido por Floyd Mayweather Jr.que procurou o boxeador para fazer uma luta.

O campeão mexicano concedeu uma entrevista ao DAZN onde falou sobre a vez que “Money” o procurou para lhe oferecer uma luta. Na época, Canelo tinha 18 anos e, embora a oferta de US$ 1 milhão fosse tentadora, ele recusou.

“Eles me ofereceram a luta com Floyd quando eu tinha 18 anos. Eles me ofereceram $ 1 milhão. Na época, eu ganhava $ 5.000. Eu andava de caminhão e tinha três empregos.”

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

Canelo acrescentou que Eddy Reynoso aconselhou-o a deixar passar a oportunidade, que lutas com bolsas melhores viriam depois, e assim o fizeram.

Quando Alvarez enfrentou Mayweather Jr. em 2014, ele ganhou uma bolsa garantida de $ 4,5 milhões, mais bilheteria e vendas de pay-per-view.

Quando é a luta Canelo Alvarez x John Ryder?

O mexicano Saul Canelo Alvarez enfrentará o inglês John Ryder no sábado, 6 de maio.

Embora tudo dependa da duração das lutas pré-luta, estima-se que Canelo Alvarez suba ao ringue por volta das 22h, horário local (meia-noite do leste dos Estados Unidos, 1h de domingo na Argentina e 6h na Espanha) .

Onde e como assistir Canelo Alvarez x John Ryder? Canais de TV e streaming online para acompanhar a luta

Nos Estados Unidos, o Canelo lvarez x John Ryder confronto será transmitido no sistema PPV da plataforma de streaming DAZN. Na América Latina, a transmissão da luta foi confirmada pela ESPN na TV, embora não seja transmitida pelo Star+, mas sim pelo DAZN. Na Espanha, a luta também será transmitida pelo DAZN. No México também será transmitido pela TV Azteca e Televisa.