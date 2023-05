Boxe: Mike Tyson concordou em lutar contra o pai de Tyson, John Fury “Se eu morrer em uma maca, minha vida estará completa”

Mike Tyson e John Fury se viram na Arábia Saudita durante o Jake Paul vs Tommy Fury, e trocando algumas palavras eles concordaram em encenar uma luta entre o lendário ‘Iron’ Mike Tyson e o pai de Tyson Fury, John Fury.

‘Iron’ Mike Tyson é o ídolo de John Fury

O obstinado pai do campeão dos pesos pesados ​​do WBC disse que eles apertaram as mãos e ele estava muito animado para conhecer o lendário boxeador. John Fury até nomeou seu filho depois microfone de ferro.

De acordo com o Mirror, ele falou com FreeBets e disse que “eu disse a ele no podcast [not yet released] eu e você devemos fazer algo e lutar.

“Você sabe o que ele disse? ‘Sim, eu adoraria isso’. Quando ele disse isso para mim, esse é o ponto alto da minha vida.” Fury comentou

Ele disse que ficaria feliz em morrer depois da luta “Se eu conseguir entrar no ringue, soco por soco, o que quer que ele queira fazer, se eu for carregado ou morrer em uma maca, minha vida estará completa..”

John Fury nomeou seu filho Tyson em homenagem ao campeão

O pai de Tyson Fury compartilhou o quanto Mike significa para ele “Porque quem é melhor do que um homem que significou muito para mim porque dei o nome dele ao meu filho? Tyson é o rei dos pesos pesados, então eu acho o mundo dele.“

“Ele é um cara legal, um homem sem besteiras e aprendeu com suas experiências sabendo o que as pessoas são agora. Ele é um passeio difícil como eu, nós dois aprendemos muito, não é?“Ele elaborou.

De acordo com o The Sun, eles partiram o pão recentemente ao lado de Tyson Fury, Derek Chisora ​​e Michael Buffer.