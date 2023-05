Boxe: Mike Tyson: Julio Cesar Chavez mostrou que era o melhor ao fazer 90 lutas invicto contra os melhores

Om dos boxeadores mais importantes da história foi, sem dúvida, Júlio César Chávezpois sempre demonstrou sua força e técnica no ringue.

Isso é algo que sempre foi elogiado pelos fãs de boxe, assim como por seus próprios ex-rivais.

Mike Tyson acidentalmente revela que Jamie Foxx sofreu um derrame

Agora, é Mike Tyson que relembrou a trajetória histórica do grande campeão mexicano, que ostenta um dos melhores recordes de todos os tempos.

Falando em seu podcast, Tyson comparou a impressionante carreira de JC Chávez com a de seu compatriota, o americano Floyd Mayweather Jr..

Enquanto Mayweather afirma ser o melhor de todos os tempos, visto que terminou com um cartel de 50 lutas vencidas em 50 lutas disputadas, Tyson quis deixar claro que Chávez chegou a 90 lutas sem derrota. Acumulou 89 vitórias e apenas um empate, até então perder em 29 de janeiro de 1994.

Essa derrota aconteceu no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, quando ele perdeu para Frankie Randall, que entrou com um recorde de 48-2-1, tornando-o um azarão de 15-1. Nem preciso dizer que foi notícia internacional e chamou a atenção de todos no esporte.

Júlio César Chávez continuou lutando e terminou com um recorde profissional de 107 vitórias, seis derrotas e dois empates em 115 lutas.

Tyson escolhe entre Julio Cesar Chavez e Floyd Mayweather

Mike Tyson foi claro ao apontar o legado de Júlio César Chávezembora Floyd Mayweather recentemente afirmou que se aposentou por 50-0 como o maior boxeador da história, colocando-se no mesmo nível do lendário Muhammad Ali.

“Não me diga, ‘você é o melhor lutador’ com 50-0”, Tyson disse.

“Você é ótimo, sem dúvida, mas 50-0? Chávez tinha 90.

“Ele estava lutando tipo, o quê? Oito vezes por ano? Contra quem estava no ranking. Ele não estava escolhendo. Era, ‘quem você quiser, vamos lá’.”