Boxe: Mike Tyson leva golpe verbal em Floyd Mayweather por afirmar ser maior do que Muhammad Ali

Tdois dos maiores nomes do boxe mundial estão travando chifres fora do ringue mais uma vez com Mike Tyson discutindo Floyd Mayweatherúltimas reivindicações.

Floyd Mayweather tem sido um dos boxeadores mais reconhecidos nos últimos anos e encerrou sua carreira invicto em 2017.

Tyson lembra que em determinado momento o lutador americano se comparou com Muhammad Alimesmo se autodenominando superior, algo Tyson não gostou nada.

“Não me diga que você é o maior lutador com 50-0” Tyson disse em seu podcast.

“Você é ótimo, sem dúvida, mas 50-0? Júlio César Chávez tinha 90.

“Ele lutava assim, o quê? Oito vezes por ano? Contra quem estava no ranking.

“Ele não estava escolhendo. Era ‘quem você quiser, venha’.”

Floyd Mayweather se compara a Muhammad Ali

Foi há algum tempo que Mayweather decidiu fazer comentários sobre Todoscomparando-se com a lenda.

“É Todos o mesmo lutador que foi derrotado por um lutador com sete lutas?” Mayweather disse.

“Leon Spinks bater Muhammad Ali quando ele tinha apenas sete lutas. Estamos apenas dizendo a verdade. Próximo.”

Tyson separou esse argumento também, criticando Mayweather avançar.

“Ele é muito delirante”, Tyson disse de Mayweather.

“Se ele estivesse em qualquer lugar perto desse reino de Muhammad Aliele seria capaz de levar seus filhos para a escola sozinho.

“Ele não pode levar seus filhos para a escola sozinho e está falando sobre como ele é ótimo.”