Boxe: Mike Tyson revela qual boxeador atual derrotaria Canelo Alvarez

Adepois David Benavidez derrotado Planta Calebe no final de março, ele agora tem um objetivo em mente, ir atrás Canelo Alvarez.

O lutador mexicano-americano ganhou a chance de lutar pelo cinturão dos supermédios e mandou um recado para canelo após sua vitória em Las Vegas.

Mike Tyson enfrenta Hasbulla em hilária luta de boxe

“Tenho muito respeito por ele, mas ele tem que me dar uma chance de lutar, pois é isso que todo mundo quer ver em setembro”, disse. Benavidez declarado.

“Embora eu não ache que ele esteja tentando me evitar, ele não tem outras opções.”

Após as declarações do lutador, uma voz de autoridade no esporte surgiu para apoiá-lo. Isso não era outro senão Mike Tysonquem acredita Benavidez pode vencer qualquer um, incluindo canelo.

“Benavidez é o meu cara, acho que ele pode vencer qualquer um na categoria”, Tyson disse ao Boxing Arabia.

“Eu amo canelo, mas ele não vai vencê-lo. Ele já passou um pouco do seu auge.

“Acho que o Benavidez poderia até vencer o cara que venceu canelo, Dmitry Bivol.”

Reta final para Canelo Alvarez x John Ryder

Enquanto isso, Canelo Alvarez acaba de chegar a Guadalajara para finalizar sua luta no próximo sábado contra John Rydero lutador britânico de 34 anos, no Akron Stadium.

a luta será Alvarezsegunda defesa desde que conquistou todos os títulos dos supermédios, e será a primeira em solo mexicano desde a derrota Caco Cintron em novembro de 2011 na Plaza de Toros.