Boxe: “Não há momento melhor do que este” – Canelo Alvarez, ao defender seus títulos contra John Ryder

Saul “Canelo” Alvarez é um dos melhores boxeadores do mundo e voltará para casa no sábado para enfrentar o rival britânico John Ryder no Estádio Akron, em Guadalajara.

Alvarez está fazendo sua segunda defesa de seus títulos indiscutíveis super-médios. Uma incógnita antes da luta é o quão bem Alvarez, de 32 anos (58-2-2 com 39 KOs), responderá à cirurgia no pulso esquerdo a que foi submetido após encerrar a trilogia contra Gennady Golovkin em setembro passado.

Ryder, de 34 anos (32-5 com 18 KOs), detém o cinturão interino dos supermédios da Organização Mundial de Boxe, que conquistou em novembro ao derrotar Zach Parker em sua cidade natal, Londres, Inglaterra.