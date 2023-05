Boxe: o grande medo de Anthony Joshua: ele pode acabar em uma cadeira de rodas se não se aposentar logo

EUParece que deveria ser óbvio, mas há muitos danos irreparáveis ​​e de longo prazo que podem advir de ganhar a vida levando um soco na cara.

É algo que o lutador britânico Anthony Joshua está muito ciente e revelou que teme poder acabar em uma cadeira de rodas se continuar lutando muito em sua vida adulta.

Recentemente, ele voltou aos ringues quando assumiu Jermaine Franklin e vencê-lo por pontos. Antes disso, havia sofrido duas derrotas consecutivas para o lutador ucraniano Oleksandr Usyk.

Ele agora está de olho em uma possível luta lucrativa com Deontay Wilder na Arábia Saudita. Esse é o tipo de luta que poderia ver Joshua embolsar cerca de 30 milhões.

Os temores de Joshua por sua saúde

O lutador há muito deixou claro que continua lutando porque quer garantir segurança financeira para aqueles em sua vida, mas não vai levar as coisas longe demais.

Ele disse à Men’s Health: “No boxe, as pessoas andam na academia de uma maneira e muitas não saem da mesma maneira, por causa do trauma e das coisas pelas quais colocam seu corpo. Quero que meu legado seja, saí saudável. Imagine-me aos 50 ou 60 anos em uma cadeira de rodas, fragilizado por causa do trauma que coloquei em meu corpo.

“Meu legado deve ser quando eu estiver velho, ainda estiver fresco. Quero que as pessoas digam: ‘Nossa, ele ainda parece bem, ainda cuida de si mesmo.’ Isso é um legado. ‘Em dezembro, potencialmente, haverá uma grande luta que deve acontecer comigo e Wilder. Já faz muito tempo. Há muitas formas em movimento no momento, muitas coisas acontecendo, então um passo de cada vez. Mas já faz muito tempo, com certeza.”