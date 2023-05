Boxe: O que Canelo Alvarez realmente pensou sobre Ryan Garcia ficar no chão contra Gervonta Davis

Tele desaponta isso Ryan Garcia causado em todos que queriam que ele ganhasse de Gervonta Davis é importante. Canelo Alvarez parece ter sido uma das pessoas que acreditava que Ryan tinha uma chance de vencer essa luta. Antes de sua própria luta contra John Ryder no próximo sábado, Alvarez falou sobre a luta entre Garcia e Davis. Ele enviou uma mensagem a Ryan sobre não se levantar quando sentiu a dor daquele tiro no corpo. Não temos ideia se Canelo sabia sobre a lesão na costela de Ryan, mas está claro que ele sentiu que Ryan deveria ter ficado acordado em vez de desistir. Não temos certeza se Canelo já lutou com esse tipo de lesão antes, mas se sim, deve ter sentido muitas dores.

Lesão na costela de Ryan Garcia

A filmagem após a luta é bastante reveladora, Ryan Garcia é questionado por um de seus sofás se ele ficou caído por causa da lesão na costela. À primeira vista, todos pensamos que o tiro foi direto para o fígado, mas agora sabemos que era sobre a lesão na costela o tempo todo. Assim que ele tira a foto de ‘Tank’, fica evidente que Ryan não pôde continuar devido à dor. Mas Canelo acha que poderia ter superado isso, falou com o Fight Hub e disse: “Foi uma boa luta. Achei que teria um pouco mais de ação, mas o Gervonta é bom demais. Esses socos doem muito, mas como lutador , precisamos sempre tentar nos levantar.”

O técnico que perguntou a Ryan se ele não poderia continuar por causa da costela é Joe Goosen, o próprio lutador cita o motivo no último episódio do ‘All Access’ da Showtime. Estamos todos imaginando agora como seria uma luta entre Ryan Garcia e Gervonta Davis sem aquela lesão na costela e sem a cláusula de reidratação ‘Tank’ imposta a Ryan. A maioria dos fãs de boxe concorda que estaríamos falando de uma luta completamente diferente e provavelmente de um resultado completamente diferente. Mas Garcia sabia que, independentemente dos obstáculos, o show deveria continuar. ele deveria se sentir atacado pelos comentários de Canelo Alvarez ou ele fez o que era certo para seu corpo?