Boxe: Oscar de la Hoya: “Canelo está no fim da carreira. Não tem chance contra o Bivol”

Adepois que Canelo Alvarez parou de trabalhar com Oscar de la hoyao “Menino de Ouro” tornou-se um dos mais duros críticos do campeão mexicano, desta vez não foi exceção e o promotor falou fortemente sobre o campeão mundial.

Imediatamente após Canelo derrotar Ryder por decisão unânime, De la Hoya twittou: “Ninguém jamais será como Julio Cesar Chávez”. Em referência clara que quando JC lutou no Azteca contra Haugen ele o nocauteou.

De la Hoya vê Canelo em fim de carreira

Dias depois da luta, do pote esteve com a mídia e deu seu ponto de vista sobre a luta contra Ryder, sua carreira e a próxima luta que Alvarez deve enfrentar.

“Como eu disse antes, me chame de louco, mas Canelo nunca vai vencer Bivol em 175 libras. Com 168 também há muito perigo, Bivol será mais rápido em pés e mãos. É uma situação difícil para Canelo. Canelo’s próxima luta tem que ser muito estratégica. Veremos qual será o próximo passo de seu brilhante promotor”, disse ele à mídia.

“Acho que não foi bem para ele. Considerando que ele jogou ele (Ryder), quando você é um lutador e vê seu oponente machucado você acaba com ele. Acho que era isso que as 50.000 pessoas no estádio queriam. Não é segredo para ninguém que Canelo está no final da carreira”, concluiu.