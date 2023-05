Boxe: Oscar de la Hoya: Canelo nunca vencerá Bivol até 175 libras

Canelo Alvarezo objetivo é bater Dmitry Bivol para vingar a derrota de 2022 que lhe rendeu a segunda derrota da carreira.

No entanto, há muitos que acreditam que Canelo Alvarez não iria bater Búfalo em qualquer uma das duas divisões em que a revanche poderia ocorrer.

Alvarez quer que a revanche seja com 175 libras, peso natural do lutador russo, para que sua potencial vitória não seja subestimada por ninguém. Ele acredita que esse seria o caso se o vencesse com 168 libras, o peso do mexicano.

Saul Alvarez com poucas chances contra Dmitry Bivol

Para Oscar de la hoyaex-boxeador e agora promotor da Golden Boy Promotions, Alvarez não pode vencer o russo até 175 libras e se a luta for acertada em 168, pode ser ainda mais perigoso para o mexicano.

“Podem me chamar de louco, mas (Canelo) nunca vai vencer Bivol em 175, com certeza”, disse do pote.

“E com 168 libras pode ser até um pouco mais perigoso (para Canelo), porque Bivol vai ser mais leve em seus pés, e ele vai ser mais rápido.”

O promotor acredita que a equipe de Alvarez deve pensar com muito cuidado na decisão de quem será o adversário do mexicano em setembro, porque parece que ele está indo ladeira abaixo.

“Canelo está em uma situação difícil, porque a próxima luta que ele fizer tem que ser muito, muito estratégica”, disse De La Hoya.

“Vamos ver o que seu brilhante treinador faz. Do ponto de vista de um boxeador, eu o vejo sendo um pouco mais lento. Eu vi que sua mão esquerda estava machucada. Não sei se ele já teve uma lesão.

“A luta mostrou que, embora ele tenha suas habilidades de boxe lá, sua mente não estava mais tão confiante de que ele iria nocautear. Então, para mim, é um sinal de que ele está indo ladeira abaixo.”