Boxe: Presidente do WBC não vai endossar revanche entre Canelo e Dmitry Bivol até o fim do conflito Rússia-Ucrânia

Mauricio Sulaiman, presidente do WBC, falou à mídia sobre a tão divulgada revanche entre Canelo Alvarez e Dmitri Bivol e confirma que a organização que ele preside não endossa a luta se a luta for de 168 libras pelo título indiscutível do mexicano, como quer Bivol.

Bivol quer os 4 títulos dos supermédios

Bivol já se manifestou sobre seu interesse na revanche, quer enfrentar Canelo com 168 libras e não com 175 porque quer desafiá-lo pelos quatro cinturões mundiais dos supermédios, incluindo o cinturão WBC.

No entanto, a organização também deixou claro que a sanção aos lutadores russos permanece, já que nenhum lutador russo, incluindo Dmitry Bivol, é elegível para lutar pelo título WBC enquanto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua.

Mauricio Sulaiman conversou com Izquierdazo e durante entrevista, o presidente do WBC mencionou que “A definição que se teve é ​​clara. É uma postura constante e consistente. O Bivol não abordou o processo que foi deixado em aberto para boxeadores que quisessem solicitar a revisão de seu caso específico. Bivol não o fez, então, no momento, Bivol não pode participar de uma luta WBC.”

Sulaiman diz que até que haja boxe na Ucrânia a posição do WBC não mudará

Enquanto isso, Sulaiman informou aos fãs sobre a posição do WBC durante a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que ele já havia reforçado quando havia negociações para uma luta entre Dmitry Bivol e Artur Beterbiev pelo título indiscutível dos meio-pesados.

“Até que não haja boxe na Ucrânia, não haverá boxe que o WBC possa reconhecer na Rússia”, disse Sulaiman reiterando o que já havia dito há alguns meses.