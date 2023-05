Boxe: promotores de Tyson Fury e Anthony Joshua discordam sobre suposta oferta de luta

Tyson Fury fez seu anúncio em Instagram sexta-feira passada e incendiou o mundo do boxe. Ele disse publicamente que Anthony Joshua estava recebendo uma oferta formal para lutar em setembro. Tudo isso está bem, mas promotor Eddie Hearn disse no sábado que não viu nenhum contrato em sua mesa. Vamos deixar claro que Eddie Hearn está falando sobre um contrato e a equipe de Tyson Fury falou sobre uma oferta formal. Eddie falou com IFLTV sobre o vídeo de Tyson Fury, mas George Warren queria esclarecer seus comentários. Fala-se apenas dessa potencial oferta que, se acertada, iniciará as negociações contratuais. Warren queria ter certeza enquanto falava via Promoções Queensberry que isso é apenas um pequeno mal-entendido.

O que essa oferta formal a Anthony Joshua implica?

George Warren queria confirmar que os termos da oferta que eles estão propondo são exatamente os mesmos termos das negociações de dezembro que fracassaram. A oferta dos promotores de Tyson Fury é uma bolsa dividida em 60-40 a favor do campeão e uma cláusula de revanche de 50-50 se Anthony Joshua vencer a luta. Mesmos termos que parecem reconhecer o valor de AJ mais do que Fury ofereceu a Oleksandr Usyk. Do ponto de vista financeiro, esta oferta faz sentido porque Anthony Joshua é uma atração de bilheteria muito maior do que Usuk. É um acéfalo.

Na verdade, estamos realmente começando a falar sobre uma luta em potencial que é atualmente uma das maiores bilheterias do boxe no momento. Embora Joshua tenha perdido os cinturões contra Usyk, ele ainda é entretenimento garantido para os fãs de boxe. As pessoas ainda pagam muito dinheiro para ver Anthony Joshua e até apostam nele constantemente. Ao lado de Fury, esses dois são os que impulsionaram o negócio do boxe peso-pesado em todo o mundo. Se essa luta acontecer, ainda será um grande evento. Se Anthony Joshua vencer, seria uma grande surpresa que os fãs desejam ver. Quem venceria nessa luta potencial?