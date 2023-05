Boxe: Próximo movimento de KSI: Quem ele deve lutar a seguir?

KSIa polêmica vitória sobre joe fournier deixou o mundo dos esportes esperando ansiosamente por seu próximo passo. Enquanto a vitória foi prejudicada pelo uso de um cotovelo ilegalKSI está ansioso por seu próximo adversário.

O primeiro da lista é Tommy Fury, com quem KSI teve um confronto pós-luta e quase uma briga. A luta pode não ser a mais técnica, mas sem dúvida será um sucesso de bilheteria.

O próximo é o colega YouTuber que virou boxeador, Jake Paul. A rivalidade da dupla já dura cinco anos, e os fãs estão desesperados para vê-los trocando golpes.

Possíveis oponentes do KSI: Quem enfrentará o desafio?

Ex-lutador do Bellator Anthony Taylor causou bastante impacto no mundo do boxe de influência e pode ser o oponente de KSI se ele se esforçar para conseguir um.

Tyron WoodleyUm ex UFC campeão dos meio-médios, pode ser um adversário surpresa caso as lutas com Fury e Paul não se concretizem. KSI foi zombando da derrota por nocaute de Woodley para Paul, e ele pode querer provar seu ponto no ringue.

Finalmente, uma revanche com Fournier faz mais sentido, dada a cotovelo ilegal que terminou sua luta. No entanto, KSI parece improvável que reconheça o golpe acidental e rebater com Fournier agora que ele tem uma luta de muito dinheiro com Fury nas palmas de suas mãos.