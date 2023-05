Boxe: Ryan Garcia dispensa treinador após esmagar derrota de Gervonta Davis

EUem uma reviravolta surpreendente, boxeadorRyan Garciadecidiu encerrar sua parceria com Joe Goossenapós sua derrota para Gervonta Davis.

Segundo fontes, garcia já escolheu seu próximo treinador, que o guiará em direção ao seu objetivo de garantir uma chance inicial de 140 libras.

Mike Coppinger da ESPN deu a notícia, afirmando que “Ryan Garcia e o treinador Joe Goossen vão parar de trabalhar juntos após uma derrota por nocaute na sétima rodada para Gervonta Davis em Las Vegas no mês passado.”

enquanto houve sem confirmação oficial de Ryan, ele fez retuite a reportagem da ESPN de sua conta oficial no Twitter.

A história de Ryan Garcia com Joe Goossen

garcia começou a trabalhar com Goossen em abril de 2022, antes de sua luta contra Emmanuel Tagoe.

Sob a tutela de Goossen, Garcia venceu duas das três lutascom uma dessas vitórias vindo por nocaute Javier Fortuna. No entanto, após a derrota para Davis, o lutador decidiu que era hora de mudar.

Antes de unir forças com Goossen, Garcia foi treinado por Eddy Reynoso, com quem venceu todas as cinco lutas anteriores. No entanto, ele deixou a academia de Reynoso citando um falta de atenção devido ao número de lutadores no ginásio, e os compromissos de Reynoso com Canelo lvarez.

de Ryan Garcia o próximo passo é aguardado com ansiedade por seus fãs, enquanto ele procura voltar aos trilhos e subir na classificação em direção ao título do campeonato.