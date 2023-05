Boxe: Ryder: Em todos os anos que luto boxe, esta é a primeira vez que quebro meu nariz

John Ryder não foi capaz de derrotar Canelo Alvarez na luta de sábado à noite no Akron Stadium e o mexicano mantém todos os títulos do campeonato.

Porém, no meio da luta, ele teve que lidar com mais do que apenas o adversário: pela primeira vez um adversário conseguiu quebrar o nariz.

“Em todos os anos que luto boxe, é a primeira vez que quebro o nariz”, disse ele após a luta.

“Era uma coisa nova. Voltei para o meu canto, (de repente) estava com a toalha no rosto, não conseguia respirar.

“Senti sangue descendo pela minha garganta.

“Foi uma experiência nova, mas obviamente consegui uma boa curva para me acalmar e eles me acalmaram.

“Depois foi difícil sentar e recuperar o fôlego, então fiquei de pé para as rodadas.”