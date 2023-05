Boxe: Tim Bradley sobre Canelo Alvarez: “Ele vai acordar o monstro: Contra Ryder ele não se preocupou em treinar”

A dias atrás Canelo Alvarez derrotou John Ryder por decisão unânime, mas o desempenho do mexicano deixou muitas dúvidas no ar, tanto que muitos especialistas do boxe comentaram que o campeão está em declínio.

Mas pelo Tim Bradleyex-campeão mundial, comentou que a luta contra o britânico foi algo normal, já que não é a mesma preparação enfrentar um boxeador de elite e enfrentar um lutador classe b.

“É o seguinte: muita gente pode dizer que Canelo acabou, que não é mais o mesmo”, alerta Bradley. “Mas, quando você é lutador, sabe como certos lutadores se preparam para certas lutas. Canelo não estava preocupado com esse cara. Você acha que o Canelo estava preocupado em treinar forte para esse cara? Não”, disse ele à KO Artist Sports.

Bradley acrescentou que canelo espancou Ryder, quebrou seu nariz, derrubou-o, fez-o sangrar, só errou o nocaute.

Canelo vai acordar contra lutadores de elite

Pois as 60 lutas de Bradley Canelo já podem deixá-lo cansado, contra Ryder ele não estava motivado, neste momento da carreira o mexicano precisa ter um adversário pela frente que o exija.

“Você é tão bom quanto sua última luta”, ressalta Bradley. “Já estive no lugar dele, não tive 60 lutas, mas sei como ele se sente. O corpo dele tá um pouco cansado sim, e ser pai (afeta), porque a família atrapalha um pouco as vezes Mas acreditem, ele tem uma reputação a zelar, e tem coisas que ele leva a sério, e se ele lutar com um lutador que está no topo, ele vai ser escalado. Ele vai se tornar um maldito monstro no final do dia”, finalizou.

Canelo busca enfrentar Dmitry Bivol em setembro, o campeão mexicano busca uma revanche. Mas apesar do que diz Bradley, Canelo deixou muitas dúvidas e parece muito difícil para ele vencer o russo.