Boxe: Tyson Fury critica a demanda de preço de US $ 20 milhões de Andy Ruiz para lutar contra ele

EUNo típico estilo “Gypsy King”, o invicto campeão dos pesos pesados ​​do WBC, Tyson Fury, expressou sua frustração com a falta de adversários para enfrentá-lo neste verão. Em particular, ele chamou o ex-campeão unificado dos pesos pesadosAndy Ruiz por exigir uma bolsa exorbitante para uma possível luta pelo título.

Fúria levou para suas contas de mídia social para enviar uma mensagem clara de que ele está pronto para enfrentar um dos principais pesos pesados ​​e ansioso para entrar no ringue em breve.

Não escondendo nada, ele declarou: “Só quero dizer a todos: quero nocautear todos esses filhos da puta. Estou pronto para fazer barulho. Não luto desde dezembro sem culpa minha. Eu Eu tentei lutar contra o anão (Oleksandr) Usyk... Ele não queria nada. eu tentei lutar AJ (Anthony Josué). Ele não quer ‘fumar’… Andy Ruiz pediu US$ 20 milhões. Pequeno bastardo bobo. Não sei de onde ele tirou isso? Quem está aí?! Quem está disponível?! (Zhilei) Zhang?! Ele era um lutador bonito, mas (Joe) Joyce quer sua revanche. Isso não está acontecendo agora. Então, estou procurando lutar contra qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar.”

Fúria referenciou pela primeira vez as negociações fracassadas com o campeão unificado dos pesos pesados Oleksandr Usyk, com quem não conseguiu chegar a um acordo para uma luta no final de abril para determinar o tetracampeão indiscutível. Relatórios sugerem que as negociações fracassaram devido a A insistência de Fury em concessões para uma possível revanche e a divisão da receita.

Tyson Fury frustrado por falta de “oponentes dignos”

Agora parece que Usyk em vez disso, enfrentará seu desafiante obrigatório WBAinglês Daniel Dubois, no final deste verão. Fury também expressou desapontamento por ter que adiar sua luta com a China Zhang, que obteve uma vitória frustrante sobre outro inglês, Joe Joyce, com nocaute em abril. Joyce acionou sua cláusula contratual de revanche, suspendendo temporariamente qualquer plano de uma Fury-Zhang confronto ainda este ano.

No entanto, pode haver um vislumbre de esperança. Joyce é promovida por Frank Warren de Queensberry, que também representa Fury, potencialmente abrindo a porta para uma negociação de “afastamento” que poderia abrir caminho para o confronto Fury-Zhang continuar.

Uma reviravolta intrigante nas observações de Fury é sua afirmação de que Andy Ruiz exigiu uma enorme $ 20 milhões para a luta. Ruiz é mais lembrado por sua impressionante vitória por nocaute sobre o ex-campeão unificado Anthony Joshua em junho de 2019. No entanto, ele posteriormente perdeu o título em uma revanche por decisão unilateral contra Joshua seis meses depois.

ruiz lutou apenas duas vezes desde a derrota para Joshuagarantindo vitórias por decisão contra adversários veteranos chris arreola e Luis Ortiz. Em contraste, Fury defendeu seu título WBC duas vezes no ano passado, com nocautes enfáticos de seus compatriotas Dillian Whyte e Derek Chisora.

A lógica por trás do alto preço pedido de Ruiz está intimamente ligada às bolsas garantidas do ex-campeão do WBC Deontay Wilder recebeu em suas duas lutas contra o Fury, ambas terminadas em derrotas por nocaute. É relatado que Wilder recebeu mais de $ 20 milhões para cada uma dessas lutas em 2020 e 2021.

A partir de agora, as frustrações de Fury o levaram a desabafar online, expressando seu desejo de enfrentar um oponente digno no próximo confronto de verão. Os fãs de boxe aguardam ansiosamente o anúncio do próximo adversário de Fury, na esperança de testemunhar outro capítulo cativante na divisão dos pesos pesados.