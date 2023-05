Boxe: Tyson Fury revela quanto dinheiro Oleksandr Usyk rejeitou para lutar contra ele

Ce entendo isso completamente Tyson Fury pode ser uma das maiores bilheterias do boxe hoje. Ele está indiscutivelmente entre os melhores pesos pesados ​​de todos os tempos neste momento, mas isso sempre foi uma questão de princípio para Oleksandr Usyk. Quando começaram as negociações para uma possível luta indiscutível pelo campeonato dos pesos pesados, a equipe de Usyk sabia que Tyson Fury iria querer a maior fatia do bolo. Eles inicialmente concordaram com um conjunto de termos que dariam a Usyk o maior dinheiro que ele já ganhou em uma única luta. No entanto, o total desrespeito de Tyson e seu pai dirigido ao boxeador ucraniano foi o que o fez desistir do acordo. Não sabíamos exatamente quanto dinheiro ele desistiu, mas agora sabemos.

O fato é que ele é um garoto foda. Correu de 13 milhões de libras e agora leva 6 milhões de dólares. Palhaço. Tyson Fury em Oleksandr Usyk

Usyk desiste de quanto dinheiro?!

Em um de seus vídeos recentes no Instagram, Tyson Fury fez uma revelação surpreendente de quanto dinheiro Oleksandr Usyk desistiu. A soma é bastante substancial, mas isso só serve para mostrar que há muitas coisas muito mais importantes do que dinheiro. ganhar respeito respeitando seus oponentes é mais importante para Usyk. Em retrospectiva, conseguir a ponta mais curta do bastão era quase óbvio para Usyk, porque ele não é um grande atrativo de bilheteria. Mas há linhas que o campo do Fury não deveria ter cruzado e incomodado Oleksandr Usyk. De potencialmente ganhar $ 15 milhões contra Fury para ganhar menos da metade disso contra Daniel Dubois. Isso é o quanto Oleksandr Usyk rejeitou.

Na verdade, o promotor Alexander Krassyuk rejeita a alegação de que seu cliente teria ganhado muito mais dinheiro lutando contra Fury do que qualquer outra pessoa. Ele afirmou durante uma entrevista no Seconds Out, que Usyk iria ganhar três vezes menos dinheiro do que ganhava lutando Antonio Josué. De acordo com o promotor, Usyk teria recebido cerca de US $ 65 milhões por sua segunda luta contra Anthony Joshua. Isso é quase seis vezes mais dinheiro do que Tyson Fury ofereceu a ele. Se algo disso for verdade, Tyson Fury foi totalmente desrespeitoso contra o homem que detém mais cinturões entre os dois. Esperamos que eles cheguem a um acordo e possamos vê-los lutar.