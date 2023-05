Bradley Cooper vende sua primeira casa em Veneza por US$ 3,13 milhões

Bradley Cooper está se despedindo de sua antiga casa em Veneza … a propriedade foi arrebatada do mercado, deixando-o com um bom pedaço de troco, considerando o que ele comprou há tantos anos.

De acordo com registros imobiliários, o ator fechou o negócio na segunda-feira por US$ 3,13 milhões.

Conforme informamos, Bradley listou a propriedade no mês passado por $ 2,4 milhões. Ele originalmente o comprou em 2004 por US $ 1,19 milhão e, desde então, fez uma reforma completa na casa … transformando o interior enquanto trabalhava com um designer renomado Santillane de Chanaleille.