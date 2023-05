Brandon Marshall sairia da aposentadoria se fosse oferecido para jogar junto com Aaron Rodgers

Sdesde Aaron Rodgers se juntou ao Jatos de Nova York em abril, a equipe passou por uma transformação notável, dando vida nova à franquia. Em questão de semanas, a presença de Rodgers teve um impacto profundo. As vendas de ingressos dispararam e os Jets garantiram cinco jogos no horário nobre na programação de 2023, uma melhoria significativa em comparação com o único jogo que tiveram no ano passado.

Além disso, a chegada de Rodgers influenciou pelo menos uma ex-estrela da NFL a pensar em sair da aposentadoria para jogar ao lado do quatro vezes MVP da NFL. Essa estrela não é outra senão Brandon Marshallo ex-receptor da NFL.

Durante um episódio recente de seu podcast, “Sou Atleta” Perguntaram a Marshall se ele consideraria jogar pelos Jets se tivesse a oportunidade. A resposta de Marshall foi um enfático “Sim”.

Apesar de passar toda a sua carreira como recebedor, o seis vezes Pro Bowler expressou sua vontade de fazer a transição para o tight end apenas para ter a chance de jogar com Rodgers por uma única temporada.

Marshall afirmou com confiança: “Aqui está o que posso oferecer: 45 recepções ao longo do ano, 20 a 30 jogadas por jogo e oito touchdowns. Vamos ganhar um Super Bowl.”

Ele está aposentado há cinco anos

Embora marechal teve uma carreira de sucesso de 12 anos, ganhando seis seleções do Pro Bowl e uma honra All-Pro em 2012, ele não joga na NFL há cinco anos. A possibilidade de sofrer golpes em campo parecia diminuir seu entusiasmo. Marshall admitiu: “Vou assistir aos jogos agora e pensar: ‘Como diabos eu fiz isso?’ Posso levar uma tragada e me perguntar: ‘Por que fiz isso?'”

Marshall tem uma história com os Jets, tendo passado duas temporadas com a equipe de 2015 a 2016. Em seu primeiro ano, ele liderou a NFL recebendo touchdowns com 14. Além disso, Marshall está familiarizado com Rodgers de seu tempo juntos no Bears de 2012 a 2014.

Realisticamente, os Jets podem não ter lugar para um tight end de 39 anos no momento. No entanto, se houver necessidade, a conexão de Marshall com o time e sua ânsia de jogar ao lado de Rodgers o tornam uma opção intrigante. Os Jets sabem que podem recorrer a ele se as circunstâncias se alinharem.