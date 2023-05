Brandon T. Jackson envia orações a Jamie Foxx e diz que a crise está ficando assustadora

Conversamos com o ator/comediante na quarta-feira no LAX, e ele ofereceu algumas palavras de encorajamento a Jamie após a misteriosa condição de saúde que o levou a um hospital por mais de 3 semanas.

Brandon falou diretamente com Jaimie, dizendo: “Eu te amo. Minhas orações estão com você e sua família” … e ele realmente reservou um momento para orar diante das câmeras.

Ele acrescentou, como colega comediante, que quer que as pessoas entendam o estilo de vida acelerado da indústria … algo que está começando a assustá-lo.

Claro, a doença de Jamie permanece um mistério total e não há nenhuma palavra contra o que ele está lutando ou o que o causou. Ainda assim, BTJ diz que é importante que os artistas se cuidem com doses saudáveis ​​de sono e moderação.

Conforme informamos, Jamie sofreu o que sua família chamou de “emergência médica” em 12 de abril e permaneceu no hospital. ele finalmente quebrou seu silêncio Quarta-feira com uma postagem no IG, dizendo …”Agradeço todo o amor!!! Sentindo-se abençoado.”