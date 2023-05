Brasil Center Oferece Oportunidades de Emprego para Vendedor, Promotor e Mais!

A BrasilCenter, empresa de call center criada em 1998, está contratando novos profissionais no mercado brasileiro. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a companhia que investe na qualificação dos seus funcionários e em soluções ágeis e modernas, confira a lista de vagas ofertadas:

Representante de Atendimento BKO (Presencial) – Campinas – SP – Back office;

Vendedor (a) Externo – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Promotor de Vendas Externas – Vitória da Conquista – BA – Venda Externa;

Representante de Atendimento – Campinas – SP;

Promotor de Vendas – Itabirito – MG – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Promotor de Vendas – Araxá, Mariana, Governador Valadares e Betim – MG – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Auxiliar de Suporte Administrativo – Ribeirão Preto – SP – Recrutamento e Seleção;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a BrasilCenter

Sobre a BrasilCenter, é necessário destacar que a empresa possui unidades-base em Vila Velha (ES), Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campinas (SP), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Jundiaí (SP), além de atuar em mais de 100 municípios do território nacional.

Ao todo, os seus mais de 9.000 colaboradores realizam atendimento de Call Center e Vendas de produtos Claro. A equipe da BrasilCenter é bastante dinâmica e proativa, formada, principalmente, por jovens atendentes. Por fim, um de seus grandes diferenciais é associar qualidade na prestação de serviço a uma equipe motivada e focada na solução das demandas do cliente.

Como se candidatar?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!