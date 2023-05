“Brasileiros Beneficiados pelo Programa Bolsa Família em 2023”

Saber como fazer a consulta de brasileiros aprovados no Bolsa Família 2023 é mais fácil do que você imagina. Atualmente, mais de 21 milhões de famílias brasileiras têm recebido o benefício de R$ 600 mensais como um suporte a mais. Porém, alguns brasileiros têm tentado fazer o cadastro no Bolsa Família 2023 e, por algum motivo, não têm obtido a aprovação.

Hoje você poderá fazer a sua consulta para analisar se você tem direito de receber os pagamentos mensais neste ano e se o seu cadastro está atualizado e ativo atualmente. Saiba mais!

Como saber se faço parte dos brasileiros aprovados no Bolsa Família 2023?

Desde março deste ano, o programa Bolsa Família 2023 aceitou a entrada de mais de 1 milhão de famílias para receber o benefício mensalmente. Porém, ainda existe a parcela de pessoas que não sabem se o cadastro foi ou não aprovado para receber o valor. Veja o que fazer para verificar se você faz parte do grupo de brasileiros aprovados no Bolsa Família 2023:

Ligue para a central de atendimento: Você pode ligar para o número 121. Este é o contato da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. Tenha seu documento em mão na hora de entrar em contato. Entre em contato pelo WhatsApp da Caixa Econômica Federal: Pelo WhatsApp oficial da Caixa é possível questionar se o seu cadastro já foi aprovado e se você já poderá iniciar o recebimento do benefício. O número do telefone é 0800 104 0104. Aplicativo do Bolsa Família: Baixe o aplicativo do Bolsa Família no seu celular e acesse mais informações sobre o seu cadastro. Neste caso, você deverá fazer o seu login para poder verificar. Central de atendimento da da CEF: ligação para o número 111. Esteja com seus documentos em mão. Site do Cadastro Único: Acesse o site do Cadastro Único e clique em “Meus Benefícios”. Em seguida,você poderá saber se foi aprovado para receber o benefício ou não.

Quais são os requisitos para receber o Bolsa Família 2023?

Muitas pessoas buscam verificar se fazem parte do grupo de brasileiros aprovados no Bolsa Família 2023, mas sequer sabem dos requisitos necessários para receber tal benefício. É importante estar atento aos pontos que são considerados na hora de o benefício ser aprovado ou não. Saiba mais sobre os requisitos:



Quem tem cadastro no CadÚnico tem direito de receber o Bolsa Família 2023;

Famílias com renda per capita (por pessoa) que não ultrapasse o valor de R$ 218,00;

Gestantes, lactantes (mulheres que estejam amamentando) ou que tenham dependentes com idade entre 0 até 21 anos incompletos;

Pessoas em regra de emancipação.

Qual o valor do Bolsa Família 2023?

O valor pago mensalmente no benefício do Bolsa Família 2023 é de R$ 600. No caso de crianças até 6 anos, há o pagamento extra de R$ 150.

No caso de familiares com idade entre 7 e 20 anos o valor extra pago mensalmente varia de R$ 20 a R$ 50. Por fim, há ainda o valor extra de Vale-Gás pago a cada dois meses, sendo o valor de R$ 112.

Cada família receberá o valor de acordo com o número de dependentes e idade de cada dependente. Para saber mais, acesse o aplicativo do Bolsa Família e verifique sua aprovação e valores a receber.