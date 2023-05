Brasileiros Chocados com Fechamento de Mais de 10 Lojas do Supermercado GIGANTE

A crise econômica e a falta de políticas públicas eficientes têm afetado os brasileiros de todo o país. Com lojas fechadas e ruas com menos movimento, o comércio nas cidades têm sofrido uma grande deterioração nos últimos anos.

As causas dessa deterioração são diversas e complexas, mas algumas das principais incluem a grave crise econômica causada pela pandemia, que resultou no fechamento de muitas lojas e no aumento do número de pessoas em situação de rua.

Outra explicação são os constantes casos de roubos e furtos, especialmente de celulares, nas ruas dos centros das grandes, que acabam afastando a população e consequentemente, os consumidores. Em São Paulo, por exemplo, políticas públicas mal sucedidas com relação aos dependentes químicos da Cracolândia acabaram por pulverizar essa população pelo centro da cidade, contribuindo para o aumento da violência e para o declínio comercial na região.

Supermercado GIGANTE fecha mais de 10 lojas e brasileiros ficam em choque

Foi anunciado recentemente que a rede de supermercados Pão de Açúcar está prestes a passar por uma mudança significativa em sua estrutura. Uma das maiores unidades da empresa, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, será vendida por um valor de R$ 250 milhões. Além disso, a sede administrativa, situada no Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, também deverá ser negociada pelo mesmo montante.

Esta ação faz parte de uma reestruturação financeira e de estoque que a empresa está passando, em busca de aumentar sua margem bruta de lucros. Essa estratégia envolve também o fechamento de outras 13 lojas até o fim do ano.

Longe de ser um sinal de falência, o presidente da rede Pão de Açúcar, Marcelo Pimentel, justifica essa movimentação como uma reorganização necessária diante dos desafios enfrentados pelo setor. Em seu relatório do primeiro trimestre do ano, Pimentel menciona que já se nota o efeito dessas mudanças em andamento.

A empresa se encontra atualmente estudando questões relacionadas à inflação nas mercadorias, mão de obra e logística dentro do país, a fim de adequar seus negócios e garantir sua lucratividade futura.

A assessoria confirmou que os fechamentos fazem parte de uma estratégia global para promover o plano das lojas de proximidade. Esse tipo de planejamento já é adotado por outras empresas do varejo ao redor do mundo, acompanhando as tendências do setor. É importante destacar que o Grupo Pão de Açúcar (GPA) conta com mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil, sendo a quarta maior rede no ramo, com um valor comercial de R$ 18,5 bilhões.

As líderes do setor de supermercados no Brasil

O mercado de supermercados no Brasil é liderado pelo grupo francês Carrefour, com ações que atingem R$ 108 bilhões. No segundo lugar, temos o Assaí Atacadista, seguido pelo Grupo Mateus. Ademais, como mencionado anteriormente, o Pão de Açúcar ocupa o quarto posto nesse ranking.

As movimentações recentes da rede de supermercados Pão de Açúcar mostram o desafio constante que o setor enfrenta em buscar a lucratividade e a adequação a um mercado cada vez mais globalizado e competitivo. As tomadas de decisão e os ajustes financeiros podem ter um impacto significativo nos negócios, principalmente se forem realizados de forma estratégica e coerente com as tendências do mercado.