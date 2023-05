Brasileiros com CPF Comemoram Notícia Alegre de Vitória!

Brasileiros que possuem CPF têm a oportunidade de ganhar até R$ 1 milhão diretamente em sua conta bancária. Isso é possível através do programa CPF na nota. A saber, através da ação, os consumidores que escolhem inserir o número do documento na nota fiscal ao realizarem compras, podem concorrer a diversos prêmios, incluindo o tão sonhado valor milionário.

Ficou interessado? Então confira abaixo tudo sobre o programa e saiba como participar.

Como funciona o CPF na nota?

Primeiramente, é importante entender melhor sobre a nota fiscal. Este é um documento que tem o objetivo de identificar as relações de compra e venda dentro do país. Sendo assim, todo estabelecimento comercial é obrigado a emitir esse documento, além de ser um direito de todo consumidor.

Dessa forma, o governo consegue identificar a circulação de mercadorias no Brasil e realizar o recolhimento de impostos. É importante salientar que recusar a emissão nota fiscal pode caracterizar crime de sonegação de impostos e trazer várias consequências para o comerciante.

Pensando nisso, vários estados do Brasil contam com benefícios excelentes para incentivar os consumidores a pedirem o CPF na nota. Isso porque, quanto mais pessoas se engajarem em solicitar o registro do documento, haverá a menor incidência de sonegação de impostos.

Portanto, confira a lista dos estados que possuem programas de incentivo à inclusão do CPF na nota:

Rio Grande do Sul;

São Paulo;

Maranhão;

Rio de Janeiro;

Alagoas;

Minas Gerais;

Bahia;

Pará;

Amazonas;

Ceará;

Sergipe;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Paraná;

Distrito Federal.

Prêmios distribuídos para os consumidores

Ao inserir o CPF na nota após uma compra, o consumidor tem a chance de participar de sorteios e ganhar vários prêmios todos os meses. A seguir, confira os principais benefícios:

Descontos: Em vários estados do Brasil, o consumidor que incluir o CPF na nota pode ganhar até 10% de desconto em impostos;

Prêmios em dinheiro: Vários consumidores já participaram e ganharam prêmios entre R$ 5 mil e R$ 1 milhão no Brasil;

Resgate: Esta é mais uma forma de beneficiar o consumidor. Através das notas fiscais, é possível acumular pontos e trocar por prêmios, como uma recarga de celular, por exemplo.

Programa Nota paraná

O Nota Paraná é o programa de CPF na nota do estado do Paraná. Os participantes dos sorteios do estado tem a oportunidade de ganhar vários prêmios que podem chegar a R$ 1 milhão nos sorteios mensais.

Nesta terça-feira (9), o estado realizou diversos sorteios que somam um total de R$ 5 milhões. A seguir, confira os prêmios distribuídos:



15 mil prêmios de R$ 50;

10 prêmios de R$ 10 mil;

R$ 50 mil;

R$ 100 mil;

R$ 1 milhão.

Além disso, o Nota Paraná também oferece outras diversas vantagens para os consumidores que escolhem inserir o CPF na nota. Entre elas, o estado oferece o abatimento no pagamento do IPVA, bem como a devolução de parte do ICMS pago nas compras por meio dos sorteios.

Como participar?

Para participar do programa CPF na nota, basta inserir o número do Cadastro de Pessoa Física na nota fiscal ao realizar uma compra. Em seguida, você deve se cadastrar no programa do seu estado.

No Nota Paraná é possível fazer o cadastro no site oficial. Ao entrar na página inicial, o consumidor deve escolher a opção “cadastre-se” e inserir as suas informações pessoais para participar dos sorteios.

Por fim, é importante mencionar que cada estado do Brasil conta com o seu próprio programa de CPF na nota. Sendo assim, é livre para definir as regras de participação, bem como os prêmios que serão distribuídos entre os consumidores.