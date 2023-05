Brasileiros com Crédito Negativado Negociam Dívidas na Serasa.

Os brasileiros que possuem dívidas em atraso podem aproveitar grandes oportunidades oferecidas pela Serasa. A empresa referência em análises e informações para decisões de crédito vem ajudando milhares de pessoas a limparem seus nomes no país.

Em resumo, os negativados podem conseguir renegociar suas dívidas através da plataforma Serasa Limpa Nome. A saber, há descontos de até 90% e com parcelamento de 14 vezes ou mais.

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 78,3% das famílias do país possuíam alguma dívida em abril deste ano. O patamar é o mesmo que o de fevereiro e março, ou seja, a quantidade de pessoas com dívidas continua muito elevada no país em 2023 e não mostra sinais de queda.

Aliás, a expectativa é que o percentual de famílias endividadas cresça ainda mais no segundo semestre deste ano. Em suma, as previsões para a economia brasileira em 2023 não são tão animadoras quanto o mercado gostaria. Isso quer dizer que os brasileiros poderão se afundar ainda mais em dívidas nos últimos meses do ano.

Serasa tem dezenas de empresas parceiras

Em meio ao cenário desafiador, a Serasa continua oferecendo grandes oportunidades para as pessoas negativadas limparem o nome e saírem da inadimplência.

A plataforma Serasa Limpa Nome conta com a parceria de cerca de 240 empresas de diversos setores, como telefonia, bancos, financeiras e lojas de varejo.

Inclusive, a pessoa negativada pode limpar o nome ao pagar a primeira parcela. Isso mesmo, não é necessário quitar a dívida para ter o nome limpo, mas isso só vale para quem não tem outras dívidas.

Assim, os brasileiros que estão negativados podem sair dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito com o pagamento da primeira parcela do acordo.

Cabe salientar que as condições dos acordos são determinadas pelas empresas junto às quais os negativados possuem dívidas em aberto.

Veja abaixo algumas das empresas parceiras da Serasa:

Claro

Oi

Tim

Vivo

Banco do Brasil

Bradesco

Crefisa

Itaú

Santander

Carrefour

Casas Bahia

Magalu

Natura

O Boticário

Renner

Riachuelo

Aumente o score renegociando dívidas

Nem todos os brasileiros sabem, mas o pagamento de dívidas atrasadas também ajuda a elevar o score da pessoa endividada. Por isso, os consumidores que sofrem para conseguir crédito devido ao score baixo podem se beneficiar ao quitar dívidas ou contas atrasadas.



Aliás, o aumento pode ser ainda mais expressivo que o normal em caso de oferta turbo. Isso porque o score do consumidor sobe gradativamente, conforme a vida financeira da pessoa. Caso o pagamento da dívida ocorra no dia acordado, o score de crédito tende a se elevar ainda mais que o normal.

A Serasa destaca que não há aplicativo ou fórmula mágica para aumentar o score. Isso só acontecerá quando o consumidor pagar as contas em dia. Por isso que é tão importante se livrar dos débitos atrasados e honrar com os compromissos firmados.

“É importante controlar seus gastos, planejar seu orçamento para evitar dívidas. Manter seu score alto ajuda você a obter melhores condições de crédito”, explicou a empresa.

Aprenda a renegociar dívidas com a Serasa

Em síntese, a plataforma oferece grandes oportunidade para os interessados em negociar suas dívidas. Para isso, os negativados só precisam acessar o site da empresa ou fazer consultas pelo app Serasa no Google Play e na Apple Store.

O primeiro passo é digitar o CPF e realizar um cadastro rápido. Em seguida, o interessado terá informações sobre as condições de pagamento e as opções de renegociação das dívidas que possuir em aberto no cadastro do órgão.

Dessa forma, a pessoa endividada poderá escolher as melhores formas de pagamento, bem como as datas de vencimento. Por isso, o Serasa pode gerar um ou mais boletos, a depender da forma de pagamento, se será à vista ou parcelado.

O Serasa informa que, “depois que uma dívida inscrita no cadastro de inadimplente é paga, a própria empresa que recebeu o pagamento deve solicitar a exclusão daquela dívida na base da Serasa. O prazo para que isso aconteça é de até 5 (cinco) dias úteis”.

Por fim, as pessoas que quiserem saber se possuem conta em atraso terão que acessar o site da Serasa e digitar o CPF. Em resumo, o órgão informa a pontuação do score e se há alguma dívida no CPF da pessoa. A Serasa também oferece ofertas de crédito e dados sobre prestador de serviço.