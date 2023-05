Brasileiros com Dívidas na SERASA Recebem Grande Vitória

Uma nova oportunidade surge para os cidadãos inadimplentes que desejam zerar suas dívidas. Com o Feirão Serasa Limpa Nome, os brasileiros com dívidas pendentes poderão negociar seus débitos com descontos que podem chegar até 90%, além de parcelas de até 12 vezes sem juros.

Estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros com o nome sujo possam se beneficiar do Feirão Serasa Limpa Nome. A adesão em massa pelos consumidores levou o Ministério da Fazenda, por meio do ministro Fernando Haddad, a emitir um comunicado convidando a população que está enfrentando dificuldades para quitar dívidas.

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome, os consumidores interessados precisam verificar se a empresa com a qual possuem dívidas está participando da ação. De acordo com o Serasa, mais de 60% das dívidas dos brasileiros estão disponíveis para negociação com condições especiais no Feirão Serasa Limpa Nome.

Saiba como regularizar as dívidas

Para aqueles interessados em participar do Serasa Limpa Nome e regularizar as dívidas, existem diversas opções disponíveis para facilitar o processo. O primeiro passo é acessar o portal do Serasa Limpa Nome, onde é possível encontrar todas as informações necessárias.

Além disso, o Serasa oferece outras formas de contato para quem preferir. É possível entrar em contato por meio do WhatsApp, utilizando o número (11) 99575-2096, ou ligar para o telefone 0800 591 1222. Assim, os consumidores podem esclarecer dúvidas, obter orientações e iniciar o processo de negociação.

Outra opção é visitar uma das mais de sete mil agências dos Correios espalhadas por todo o Brasil. Nas agências é possível receber orientações sobre como proceder e obter suporte presencial para iniciar o processo de regularização das dívidas.

Conheça o Serasa Limpa Nome



O Serasa Limpa Nome é um serviço oferecido pela Serasa Experian, uma das maiores empresas de análise e informações de crédito do Brasil. Trata-se de uma plataforma online que permite aos consumidores inadimplentes negociarem suas dívidas e encontrar soluções para regularizar sua situação financeira, resultando na possibilidade de limpar o nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quando uma pessoa possui dívidas em atraso, seu nome geralmente é incluído em bancos de dados de órgãos como o Serasa Experian. Essa negativação do nome traz consequências negativas, dificultando a obtenção de crédito, a realização de compras parceladas, a contratação de serviços financeiros e até mesmo a busca por emprego em algumas áreas.

O Serasa Limpa Nome surge como uma alternativa para auxiliar os consumidores a regularizarem suas pendências financeiras. A plataforma permite que o devedor acesse de forma simples e conveniente todas as informações sobre suas dívidas, incluindo o valor, a instituição credora e as opções de negociação disponíveis.

Através do Serasa Limpa Nome, o consumidor tem a oportunidade de entrar em contato diretamente com os credores e negociar condições especiais de pagamento. Muitas vezes, são oferecidos descontos atrativos, parcelamentos facilitados e até mesmo a quitação da dívida com valores reduzidos. Essas opções são disponibilizadas com o objetivo de estimular a regularização das dívidas e auxiliar o consumidor a sair da situação de inadimplência.

O Serasa Limpa Nome oferece uma experiência online, acessível por meio do site ou do aplicativo, permitindo que os consumidores tenham maior autonomia e facilidade no processo de negociação de suas dívidas. Além disso, a plataforma disponibiliza informações e orientações sobre educação financeira, ajudando os usuários a gerenciarem melhor suas finanças e evitarem futuras situações de inadimplência.