Brasileiros Endividados Comemoram Comunicado de Haddad que Permite Sair do SPC e Serasa e ZERAR Dívidas

Em março deste ano, uma pesquisa da Serasa revelou que o número de brasileiros com dívidas e negativados cresceu significativamente nos últimos meses. De acordo com o levantamento, 70,71 milhões de brasileiros se encontram negativados atualmente. Isso significa uma alta de 180 mil pessoas, se comparado ao ano anterior.

Um dos principais motivos para a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, é o desemprego. Além disso, a crise econômica no Brasil também ajudou milhares de brasileiros a ficarem inadimplentes.

O número crescente de pessoas com o nome sujo no país é uma preocupação para o Governo Federal. Por isso, está desenvolvendo um novo programa que ajudará os brasileiros endividados a ficarem com o nome limpo.

A seguir, entenda melhor sobre o novo programa do Governo Federal que promete tirar milhares de brasileiros das dívidas.

Programa Desenrola poderá acabar com dívidas de brasileiros

O programa Desenrola é uma iniciativa do Governo Federal que pretende ajudar os brasileiros a saírem das dívidas, especialmente os de baixa renda. Nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre novidades do programa.

De acordo com o ministro, o programa está em desenvolvimento, mas ainda não está em vigor por conta de decisões das empresas privadas, que são responsáveis por inscrever o nome dos inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Recentemente, uma pesquisa da Serasa revelou que o valor das dívidas tem crescido bastante. Isso se dá, principalmente, pela alta da taxa de juros, que se acumula a medida que o tempo passa.

Como vai funcionar o programa Desenrola?

Apesar de ainda não estar em vigor, Haddad já relevou alguns detalhes sobre o programa Desenrola. Desde o início do mandato do presidente Lula (PT), o tema está discussão e desenvolvimento.

Nesse sentido, o ministro da Fazenda afirmou que o programa se trata de um marco histórico para o Brasil, uma vez que nunca antes o governo havia desenvolvido um programa para brasileiros com dívidas e de baixa renda. Segundo ele, o desenvolvimento do programa já é de conhecimento do atual presidente.

O programa Desenrola ainda não possui data confirmada para entrar em vigor. Porém, os endividados já comemoram a iniciativa do governo que irá beneficiar milhares de brasileiros inadimplentes.

Dicas para se livrar das dívidas

As dívidas podem se tornar uma verdadeira dor de cabeça para uma pessoa. Isso porque ela pode virar uma “bola de neve” quanto maior for o tempo que passar. Por isso, é importante se planejar para se livrar delas.

Enquanto o programa Desenrola não entra em vigor, os brasileiros poderão se organizar para voltarem a ter o nome limpo.

Por maior que seja a inadimplência, ainda é possível se organizar para quitar os seus débitos e se tornar adimplente. A seguir, confira algumas dicas a seguir que podem ser de grande valia:



Você também pode gostar:

Liste as suas dívidas. Quando você coloca “no papel” consegue visualizar com mais facilidade. Assim, fica mais fácil organizá-las;

Quando você coloca “no papel” consegue visualizar com mais facilidade. Assim, fica mais fácil organizá-las; Faça um orçamento . Dessa forma, você saberá quanto ainda ficará disponível por mês para a negociação das suas dívidas em atraso;

. Dessa forma, você saberá quanto ainda ficará disponível por mês para a negociação das suas dívidas em atraso; Converse com sua família. Veja onde é possível cortar gastos para sobrar mais dinheiro para a negociação. Além disso, considere também a possibilidade de fazer uma renda extra para contribuir com os seus objetivos;

Veja onde é possível cortar gastos para sobrar mais dinheiro para a negociação. Além disso, considere também a possibilidade de fazer uma renda extra para contribuir com os seus objetivos; Crie prioridades. Se você possui 2 ou mais dívidas em atraso, provavelmente não irá conseguir quitá-las de uma só vez. Por isso, é extremamente importante que você determine quais são as suas prioridades.