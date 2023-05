Brasileiros Ficam Surpresos ao Descobrir que o Bolsa Família Pode Ser Cancelado para Algumas Pessoas

De acordo com o Governo Federal, mais de 21 milhões de famílias brasileiras recebem o Bolsa Família. O programa de distribuição de renda contempla os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Para participar, o grupo familiar precisa ter renda familiar de até R$ 218 por pessoa.

É importante lembrar que os beneficiários do programa precisam cumprir todas as regras e manter as suas obrigações em dia para não ter o cadastro cancelado. Uma das regras obrigatórias é o acompanhamento nutricional.

A seguir, entenda melhor sobre as regras de manutenção do Bolsa Família e como os beneficiários poderão evitar que seus cadastros sejam cancelados.

Obrigações dos beneficiários do Bolsa Família

O Governo Federal instituiu algumas regras para a manutenção do Bolsa Família. Assim, todas as pessoas que participam do programa, devem manter as suas obrigações em dia.

Com a troca de governo no início de 2023, algumas regras mudaram. Como você já viu, para participar e ter direito a receber os pagamentos mensais é necessário que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, confira outras exigências para participação e manutenção do benefício:

Estar cadastrado no CadÚnico;

As crianças devem estar matriculadas em alguma instituição de ensino e manter frequência de, no mínimo, 80% das aulas;

As crianças também devem manter a carteira de vacinação em dia;

As gestantes devem estar realizando o pré-natal.

Ademais, uma nova regra que passou a valer para os beneficiários do Bolsa Família é a do acompanhamento nutricional.

Nova regra do Bolsa Família exige o acompanhamento nutricional dos beneficiários

O acompanhamento nutricional é uma obrigatoriedade para as famílias que recebem o benefício. De acordo com informações oficiais, os beneficiários de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, devem fazer o procedimento para que não tenham o Bolsa Família cancelado.

As Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos devem convocar as famílias para se dirigirem às unidades de saúde. Assim, devem comparecer para o acompanhamento nutricional as crianças menores de 7 anos e as mulheres, em especial as gestantes.

É importante lembrar que o atendimento ficará disponível apenas até o dia 15 de julho. Sendo assim, é de extrema importância que os beneficiários que desejam continuar recebendo as parcelas do Bolsa Família compareçam às unidades para realizarem o procedimento.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família



Você também pode gostar:

O pagamento do Bolsa Família de maio está chegando e os beneficiários já podem conferir o dia em que irão receber as parcelas.

Os repasses são realizados pela Caixa Econômica Federal sempre nos 10 últimos dias úteis do mês. Além disso, é organizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Este mês, os pagamentos vão começar no dia 18 para os beneficiários com NIS final 1. Assim, o encerramento será no dia 31 de maio, com as famílias que possuem o NIS final 0.

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de maio:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05!;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05!;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Como sacar o benefício?

A Caixa Econômica Federal fornece vários canais de atendimento para os seus clientes realizarem o saque o benefício. Os beneficiários poderão utilizar o cartão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil para sacar o pagamento.

Além disso, também é possível utilizar o aplicativo Caixa Tem. A plataforma está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios governamentais.

Ademais, através do Caixa Tem é possível realizar transferências bancárias, PIX, pagamento de boletos, recarga de celular e garantir acesso a vários outros serviços bancários.