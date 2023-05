Brasileiros Ficam Surpresos com Pagamento em Dobro do INSS nos Concursos

O beneficiário do INSS pode receber um valor acima do esperado nos próximos dias. Isso porque além do valor do benefício, é possível receber a primeira parcela referente ao 13º salário.

Beneficiários do INSS: o pagamento do 13º salário é dividido em duas parcelas

O pagamento do 13º salário para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil ocorre de forma parcelada ao longo do ano. O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, é um benefício adicional equivalente a um salário mensal pago aos trabalhadores brasileiros.

É válido ressaltar que o beneficiário do INSS tem direito ao 13º salário. Contudo, esse direito não é estendido ao assistido pelo INSS, já que quem recebe o BPC LOAS não contribuiu e, portanto, não tem direito ao 13º salário.

Sobre a primeira parcela

A primeira parcela do 13º salário é paga no período entre os meses de fevereiro e março. Assim sendo, esse pagamento corresponde a 50% do valor total do benefício que o segurado recebe mensalmente.

Geralmente, a data de pagamento é definida pelo governo e pode variar de ano para ano. Contudo, é importante ressaltar que, em situações específicas, como afastamento temporário por doença ou aposentadoria por invalidez, o segurado pode receber o valor integral da primeira parcela do 13º salário.



Sobre o pagamento da segunda parcela

A segunda parcela do 13º salário é paga no período entre os meses de novembro e dezembro. Essa parcela corresponde aos outros 50% do valor total do benefício. Assim sendo, a data exata de pagamento é definida pelo governo e pode variar anualmente. Geralmente, o pagamento é feito junto com o benefício mensal de novembro ou dezembro.

Sobre a base de cálculo do 13º salário do INSS

Vale ressaltar que o valor do 13º salário para os beneficiários do INSS é calculado com base no valor do benefício mensal recebido. Assim sendo, caso o segurado tenha começado a receber o benefício durante o ano, o valor do 13º salário será proporcional ao tempo de recebimento do benefício.

Por isso, é importante ficar atento às datas divulgadas pelo INSS e acompanhar as informações disponibilizadas pelo órgão para garantir o recebimento correto do 13º salário.

Consulte seu benefício pelos canais oficiais do INSS

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, recomenda-se entrar em contato com a Previdência Social ou buscar orientação em uma agência do INSS. Uma vez que é possível consultar o seu benefício diretamente no aplicativo Meu INSS, ou então em contato por meio do telefone 135.

O saque inicial começou no último dia 25 e vai até o dia 7 de junho. Já o segundo saque teve início no dia 26 e estará disponível até o dia 7 de julho. Além disso, o valor do saque do décimo terceiro é liberado de acordo com o número do benefício.

Para realizar a consulta do valor do 13º salário no aplicativo Meu INSS, siga os seguintes passos:

Instale o app Meu INSS. Assim sendo, após a instalação, abra o aplicativo e faça login na sua conta do Meu INSS. Se ainda não possui uma conta, é possível criar uma diretamente pelo aplicativo seguindo as instruções fornecidas.

Após fazer login, terá acesso à página inicial do aplicativo. Busque pelo “Extrato de Pagamento de Benefício”. Por conseguinte, na próxima tela, serão exibidos os benefícios que você recebe do INSS. Selecione o benefício para o qual deseja consultar o valor do 13º salário.

Na página de detalhes do benefício, role a tela até encontrar a seção “Detalhamento de Crédito”. Nessa seção, encontrará todas as informações sobre os pagamentos realizados, incluindo o valor do 13º salário. Por fim, verifique as informações exibidas para encontrar o valor correspondente ao 13º salário. Assim sendo, aproveite esse valor e planeje suas finanças pessoais.