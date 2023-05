Brasileiros Surpreendidos com Gasolina SEM IMPOSTO e Desconto de Até 67% Liberada!

Nesta quinta-feira (25) irá ocorrer o Dia livre de Impostos, gerando diversos benefícios aos brasileiros. Com isso, no Espírito Santo, lojas poderão chegar a 67% de desconto, sendo que a gasolina será vendida a R$ 3,79 em diversas cidades do Estado.

Esta data comemorativa marca a 17ª edição de uma campanha nacional no país, criada para a conscientização da população sobre a alta carga de impostos no Brasil. Sendo assim, a região de Grande Vitória e Linhares no Espírito Santo irá contar com preços muito baixos em postos de combustíveis e lojas.

No entanto, é importante destacar que esta é uma campanha a nível nacional, ou seja, comerciantes de diversos Estados e municípios do país irão participar, não apenas no Espírito Santo.

Gasolina sem impostos

Em Vitória, capital do Espírito Santo, dois postos de combustível irão participar do Dia Livre de Impostos. O Autoposto Marlin (Bandeira Atlântica), e o Posto de Combustíveis PA (Bandeira Atlântica) irão vender aproximadamente 5 mil litros de gasolina cada um, com redução dos impostos relativos a PIS/Cofins e ICMS.

No entanto, a venda dessa gasolina terá um funcionamento diferente. Nesse sentido, cada posto irá distribuir 200 senhas para carros, que poderão abastecer até R$ 80, e 70 senhas para motos, que poderão abastecer até R$ 40. Além disso, o pagamento deve ser feito exclusivamente em dinheiro, sendo que a distribuição das senhas e abastecimento começam às 7h do dia 25.

O preço no qual será vendida a gasolina será de R$ 3,79. Para se obter esse valor, primeiro foi considerado o preço médio da gasolina em Vitória no dia 22/05, de acordo com o Monitor de Preço dos Combustíveis da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que registrou um valor de R$ 5,10 por litro. Em seguida, foram descontados os impostos referentes a PIS/Cofins + ICMS, que equivale a R$ 1,31. Desta forma, chega-se ao valor de R$ 3,79 para a gasolina.

Além disso, no município de Linhares, o Posto Ouro Negro (BR Petrobras) também irpá aderir ao Dia Livre de Impostos. Sendo assim, o posto irá contar com uma redução de R$ 1,31 no valor do combustível, referente à retirada do PIS/Cofins + ICMS do valor total por litro.

Desconto em lojas

Além dos postos de combustível, diversas lojas do Espírito Santo também irão participar do Dia livre de Impostos. Sendo assim, o Shopping Vitória irá participar da campanha, contando com uma loja exclusiva. Esta loja modelo irá contar com até 67% de desconto em impostos para produtos selecionados, que ficarão expostos em uma vitrine.

Para aqueles que querem aproveitar a promoção, a loja se encontra no primeiro piso do Shopping, ao lado da Natura. É importante destacar que para realizar as compras o consumidor deve ir até às lojas físicas que aderiram a campanha.

Além dessa loja exclusiva, outras lojas de rua de diversos segmentos também irão participar da campanha. Sendo assim, os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra irão contar com parte do comércio vendendo seus produtos livres de impostos. Para realizar a consulta das lojas participantes, basta acessar o site do Dia Livre de Impostos do Governo.