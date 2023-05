Brasileiros Surpreendidos com Notícia do INSS: Comemoração em 2023

Carteira de Trabalho (CTPS): é importante que, caso você tenha mais de uma, apresente todas as que tiver, inclusive com cópias de todas as páginas relevantes, como: anotações de salário, férias, recolhimentos de sindicatos, etc;

Certidão de nascimento ou casamento: é essencial que, se você mudou de nome ao se casar ou se divorciar, apresente os documentos já com a alteração feita. Isso porque, se houver divergências no nome, o processo atrase, pois pode ser que seu nome conste de um jeito na Receita Federal e de outro no Ministério do Trabalho. Então, se você ainda não tem uma certidão de divórcio, apresente a certidão de casamento com averbação;