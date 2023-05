Brasileiros Surpreendidos com Novo Feriado de 4 Dias de Descanso para Festa no Brasil

O ano passado não foi um período de muitas folgas para o trabalhador. Todavia, 2023 oferece inúmeras possibilidades com várias datas comemorativas caindo na sexta-feira ou na segunda-feira. O feriado é uma ótima oportunidade para descansar da rotina de trabalho, desestressar, e curtir o momento especial com a família e com os amigos.

De fato, os trabalhadores brasileiros esperam com uma certa ansiedade as folgas prolongadas durante o ano. Ademais, é a hora de repor as suas energias, viajar, ou ainda, se preferir, curtir eventos culturais em sua cidade, ou mesmo fazer aquela maratona de séries em seu serviço de streaming preferido. O importante mesmo é aproveitar bem o feriado.

Analogamente, o último feriado prolongado de 2023 caiu em uma segunda-feira, no dia do trabalho (01/05). Sendo assim, houve um dia a mais de descanso no fim de semana passado. Muitas pessoas pegaram a estrada com suas famílias e amigos. Elas aproveitaram a celebração para relaxar, sair da cidade grande e conhecer outros lugares.

O feriado de Corpus Christi em 2023 irá cair no dia 8 de junho, numa quinta-feira. Dessa maneira, é possível emendar com a sexta-feira seguinte, ou seja, serão quatro dias de descanso no total. Portanto, quem deseja curtir a folga prolongada, deve se organizar, para aproveitar bem o momento, sem maiores percalços.

Feriado prolongado

Como o feriado de Corpus Christi poderá ser emendado, serão quatro dias onde o trabalhador poderá curtir com sua família ou ainda resolver algum assunto pendente. Aliás, quem for viajar deve comprar com antecedência suas passagens aéreas ou rodoviárias. Se for o caso, deve-se fazer a manutenção do seu carro.

Além disso, é preciso ficar atento às vagas oferecidas em hotéis e pousadas, e preparar a sua mala. É necessário observar que o feriado de Corpus Christi é considerado um ponto facultativo pelo Governo Federal. A empresa não é obrigada a dar um dia de folga ao trabalhador, se não for estabelecida regionalmente.

Nas cidades onde a celebração de Corpus Christi não é um feriado municipal, é o empregador quem deve decidir se dará uma folga ou não, para seus colaboradores. No caso de a empresa não funcionar na data, seu gestor deverá conceder o dia de descanso remunerado ou descontar no banco de horas.

A princípio, se a organização não possuir um banco de horas, o funcionário deverá compensar futuramente os dias de descanso no feriado. Se o gestor empresarial decidir por uma folga remunerada, ele não poderá cobrar dos funcionários a compensação de horas não trabalhadas em um período posterior.

O trabalhador pode emendar o feriado?

Como o feriado de Corpus Christi cai numa quinta-feira, muitos trabalhadores têm dúvidas se poderá ou não emendar sua folga com a sexta-feira. Nesta situação, é a empresa quem decide se irá ou não funcionar neste período determinado. Enfim, se a data celebrada for um feriado municipal, a legislação vigente garante o descanso do funcionário.

No caso de a empresa abrir no feriado e os trabalhadores serem obrigados a exercer suas atividades durante o Corpus Christi, a organização deverá pagar ao seu funcionário, os valores em dobro pelo seu dia de serviço. Sendo assim, é importante que os profissionais conversem com seus empregadores.

Feriados em 2023

01/01/23: Confraternização Universal / Ano Novo (domingo)

20/02/23: Carnaval (segunda-feira)

21/02/23: Carnaval (terça-feira)

07/04/23: Sexta-feira Santa / Paixão de Cristo (sexta-feira)

09/04/23: Páscoa (domingo)

21/04/23: Tiradentes (sexta-feira)

01/05/23: Dia do Trabalho (segunda-feira)

08/06/23: Corpus Christi (quinta-feira)

07/09/23: Independência do Brasil (quinta-feira)

12/10/23: Nossa Sra. Aparecida (quinta-feira)

02/11/23: Finados (quinta-feira)

15/11/23: Proclamação da República (quarta-feira)

25/12/23: Natal (segunda-feira)



Você também pode gostar:

Conclusão

O ano de 2023 possui inúmeros feriados prolongados, e os trabalhadores brasileiros podem aproveitar as datas de várias maneiras. Em suma, são vários dias de descanso , onde é possível esquecer um pouco de suas atividades na empresa onde atua. Desse modo, a celebração de Corpus Christi permite relaxar durante quatro dias seguidos o que é uma ótima notícia.

Em conclusão, quem gosta de viajar pode aproveitar bastante o feriado prolongado, visto que serão mais dias de descanso. Dessa forma, é hora de se organizar, escolher seu destino, e aproveitar os dias de folga. Depois de curtir o momento, com certeza o trabalhador estará pronto para retornar a sua rotina, motivado e tranquilo.