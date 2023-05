Brasileiros Surpreendidos e Alegres com a Decisão de LULA sobre Dívidas

Quanto tempo falta para o lançamento do programa Desenrola? Esta é uma pergunta cuja resposta ainda não foi oficialmente divulgada pelo Governo Federal. Embora o desenho do projeto já tenha sido entregue pelo Ministério da Fazenda, e aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa ainda não saiu do papel.

De todo modo, o secretário do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, demonstrou confiança no assunto na última segunda-feira (01). Em entrevista à Globo News, ele disse que já é possível até mesmo projetar quando o Desenrola vai ser lançado, e quando o Governo vai começar a intermediar as negociações.

“Nós vamos lançar a partir do meio do ano. Se tem alguém ansioso com esse projeto é a Fazenda”, disse o secretário do Ministério. Ele evitou, no entanto, cravar uma data para o lançamento do app que vai gerar o conteúdo para que o projeto comece a funcionar de fato.

O que é o Desenrola

O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula nas eleições do ano passado. Basicamente, a ideia do programa é atender as pessoas que estão endividadas no intuito de ajudá-las a negociar as suas dívidas e limparem os seus nomes perante as carteiras de crédito.

A promessa foi feita em um contexto de aumento do endividamento do país. Pesquisas mais recentes são unânimes em apontar que a quantidade de pessoas que estão se endividando no Brasil vem crescendo vertiginosamente, e a situação piorou consideravelmente depois da pandemia.

Hoje, a avaliação do Ministério da Fazenda é de que, como muitas pessoas estão endividadas, muitas evitam realizar novas compras, o que comprometeria a evolução da economia. É neste contexto que o Governo quer ajudar no processo de negociação das dívidas.

Por que programa está demorando?

Como dito, o desenho oficial do Desenrola já foi acertado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Além disso, o presidente Lula também analisou o conteúdo da proposta e aprovou a ideia. Contudo, o programa ainda não saiu do papel.

A demora está ocorrendo porque o sistema do Desenrola é complexo, e vai exigir a criação de um aplicativo próprio para comandar o sistema. O Governo teme a possibilidade de lançar um aplicativo mal testado, e acabar tendo problemas na execução.

“Com o Desenrola, nós temos um problema operacional que é fazer o software para fazer o credor encontrar o devedor e a gente ajudar o devedor a pagar as contas”, afirmou Fernando Haddad em entrevista.

“Eu estou lutando para, no primeiro semestre deste ano, botar (o Desenrola) no ar. Eles estão dizendo que podem pedir uma semana a mais. Estou forçando para que a gente lance no primeiro semestre”, completou o Ministro da Fazenda.

60 milhões de pessoas

Em evento recente, até mesmo o presidente Lula falou sobre a demora na entrega do programa Desenrola. Ele se referiu ao Ministro Fernando Haddad ao dizer que vai ser preciso adiantar o lançamento do projeto o mais rapidamente possível.



Você também pode gostar:

“Eu lembro que eu dizia na campanha que, se a gente não fizer, dá a impressão de que a gente está enrolando o povo. Como o programa chama Desenrola, Haddad, eu queria que você, a sua equipe, fizesse uma conversa na Casa Civil, preparasse esse programa para gente lançar”, disse Lula.

“Por mais dificuldade que a gente possa ter, tem que ter um começo. E nós precisamos lançar esse programa para ver se a gente termina com a dívida que envolve quase 60 milhões de pessoas que estão se endividando no cartão de crédito para comprar o que comer. Não tem sentido. vamos desenrolar, pelo amor de Deus. Vamos desenrolar aí”, brincou.