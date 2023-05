Brasileiros Surpresos com a DECISÃO de LULA sobre Dívidas

O Governo Federal aprovou em março de 2023 o Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa para ajudar a diminuir o número da famílias inadimplentes no país. Porém, em sua fase final de desenvolvimento, o auxílio ainda tem algumas barreiras para quebrar antes de chegar à população.

Por isso, aproveite para conhecer quais são os problemas que colocam o programa em risco e qual a data prevista para lançamento. Contamos tudo sobre como esse auxílio dívida irá funcionar e como participar.

O que é o Programa Desenrola Brasil?

Atualmente, são mais de 37 milhões de famílias que possuem dívidas em aberto no Brasil, o popular “nome sujo“. Com isso, fica complicado de aumentar o crédito na praça, comprar bens e até mesmo ter facilidades, como um cartão de crédito.

Pensando nisso, o Governo Federal criou o Programa Desenrola Brasil, que visa diminuir o número de inadimplentes e estimular o aumento do crédito para as famílias brasileiras. Será uma forma mais fácil de conseguir quitar suas pequenas dívidas em atraso, sem precisar pedir empréstimos ou se enrolar ainda mais.

Em março de 2023 o programa teve aprovação e início do desenvolvimento, mesmo com olhares suspeitos do mercado. Atualmente, está na fase final de elaboração, antes de chegar ao bolso do consumidor final.

Como funciona o programa para negociar dívidas?

O Programa Desenrola Brasil funcionará em três partes principais, como um leilão de dívidas dos brasileiros. A primeira parte é quando você se cadastra na plataforma e realiza uma consulta de suas pendências, através do CPF.

Então, se estiver dentro das regras do programa, poderá solicitar a negociação dessa quantia (até 5 mil reais). A empresa para a qual você deve irá vender sua conta para outra, chamada de credora.

Porém, tornando a situação ainda mais interessante para quem deve, as empresas farão um leilão com essa dívida. A que oferecer a melhor proposta, com menores juros ou mais desconto compra a dívida e repassa as condições para o consumidor.

Então, você terá até 60 meses para realizar o pagamento, de uma forma que caiba no seu bolso e te ajude a não voltar para a inadimplência. Talvez essa seja a oportunidade perfeita para conseguir aumentar seu crédito na praça e conseguir mais benefícios como consumidor.

Benefícios do programa Desenrola Brasil

Só o fato de ter um programa que te ajuda acabar com o nome sujo já é um benefício e tanto. Porém, ainda existem outras vantagens que o auxílio irá providenciar para os endividados, confira quais:



Até 60 meses para pagamento das negociações;

Prioridade para a empresa com a melhor proposta;

Negociação de até 5 mil reais por CPF;

Centralização em um só site e aplicativo.

Além disso, as informações e propostas estarão sob o gerenciamento de órgãos tradicionais do mercado, como o SPC e Serasa. Esses birôs de negociação já possuem a experiência com a manutenção de inadimplentes no país.

Quem pode entrar no programa Desenrola Brasil?

Segundo a proposta do programa, poderão participar as pessoas inadimplentes que tenham dívidas de até 5 mil reais. Cada CPF oferece um limite de negociação com esse valor. Se você possui contas maiores a pagar, não poderá participar do benefício.

Além disso, é importante ter todos os documentos em dia e contas feitas diretamente com empresas credenciadas. Esse programa não funciona como empréstimo, mas sim um financiamento de suas contas em aberto.

Assim, aquela dívida de cartão de crédito que acabou enrolando e ficando com juros altos, provavelmente ficará muito mais simples de pagar. Porém, a conta com vendedores informais e fora do mercado regular precisará de outra estratégia para deixar de existir.

Então, depois de quitar suas dívidas, se estiver em busca do seu cantinho para morar, não deixe de conferir também como funciona o programa Minha Casa, Minha Vida. Ele torna mais simples o processo de compra da sua casa e pode ajudar sair de uma vez por todas do aluguel.

Por que o programa ainda não começou a operar?

Atualmente, existem dois problemas principais no projeto do Programa Desenrola Brasil: a gestão dos dados e a participação dos credores, sem comprometerem seus negócios. Concentrar os inadimplentes, credores e compradores de dívidas em um só banco de dados.

Afinal, o programa vai funcionar como um leilão de dívidas. Você tem uma conta que não pagou, a empresa para quem você deve vende essa dívida para outra companhia, que te dá um desconto no pagamento.

Basicamente, esse é o modelo de negócios de várias companhias no país. Se o Governo Federal se envolve nessa transação, elas acabam perdendo uma parte do lucro. Por isso, a fase final de desenvolvimento encontra essas barreiras antes do lançamento oficial.

Contudo, existem outros programas em atividade que são bem eficazes no auxílio financeiro, como o Bolsa Família. Se estiver precisando de uma ajudinha no final do mês, não deixe de conferir se você tem direito e como se cadastrar.

Perguntas frequentes sobre o Programa Desenrola Brasil

Por fim, separamos algumas dúvidas mais comuns para você entender ainda mais sobre o Programa Desenrola Brasil. Confira dados sobre a previsão de lançamento e como você poderá participar desse benefício.

Quando começa a valer o programa Desenrola Brasil?

A previsão para lançamento, segundo o Ministro da Economia Fernando Haddad, acontecerá no mês de julho. A proposta inicial trazia uma data para março, mas os problemas durante o planejamento atrasaram um pouco o projeto.

Como ter acesso ao programa?

Ainda não é possível se cadastrar para começar a negociar suas dívidas, mas na proposta o Programa Desenrola Brasil terá um site e um aplicativo. Funcionará mais ou menos como o Serasa, que deixa uma consulta por CPF disponível para os usuários.

Então, é possível procurar para quem e quanto você deve, e realizar a negociação na própria plataforma. As empresas oferecerão descontos e parcelamentos, e você poderá escolher como prefere realizar o pagamento no site ou aplicativo do programa.

Por fim, se você quiser conhecer mais conteúdos sobre programas sociais que podem ajudar em sua situação financeira, continue por aqui. Deixamos vários posts completos para te ajudar a entender melhor como funcionam e onde solicitar agora mesmo.