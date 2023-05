Brasileiros Têm R$ 5 Mil Disponíveis para Saque

Inicialmente, a Caixa Econômica Federal liberou uma retirada única que pode chegar a R$ 5.000 para os clientes bancários que optarem pela antecipação do saque-aniversário do FGTS. Essa modalidade permite o saque anual de 5% a 50% do saldo e uma parcela bônus, dependendo do quanto está disponível.

No entanto, somente os trabalhadores com carteira assinada que possuem saldo na conta do Fundo de Garantia podem fazer essa opção. Além disso, eles precisam abrir mão do saque-rescisão, em que recebem todo o valor acumulado em caso de demissão sem justa causa.

Quem tem direito ao saque-aniversário?

De forma resumida, o saque-aniversário do FGTS é uma opção para os trabalhadores com carteira assinada que possuem saldo na conta do Fundo de Garantia. Porém, é importante lembrar que ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar todo o valor acumulado em caso de demissão sem justa causa. Dessa forma, o trabalhador poderá sacar anualmente de 5% a 50% do saldo, dependendo da faixa de saldo em que se encontra.

Leia mais: Confira a lista de benefícios para mulheres anunciadas pelo governo

Como funciona o cálculo do saque-aniversário?

O valor a ser recebido no saque-aniversário é determinado com base no saldo disponível na conta do trabalhador. O cálculo é realizado automaticamente pelo sistema e o valor pode ser transferido para o Caixa Tem, caso o cliente opte por isso.

A transferência é realizada no mês em que o cidadão nasceu. As faixas de saldo e alíquotas para o saque-aniversário estão disponíveis na tabela abaixo:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$)

Até 500,00 50,0% –

De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00

De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00

De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00

De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00

De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00

Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00









Como solicitar o saque FGTS?

Para solicitar o saque-aniversário, é necessário acessar o aplicativo do FGTS e efetuar o login. Em seguida, selecione a opção “Meus FGTS” e escolha o “saque-aniversário”. Após confirmar a transferência, é necessário concordar com os termos e cadastrar a conta do Caixa Tem. Por fim, finalize o processo para receber o benefício.

É importante lembrar que o pedido deve ser feito no mês de nascimento do trabalhador para receber o benefício ainda no mesmo ano. Por isso, se você é um trabalhador com saldo na conta do FGTS, não deixe de avaliar a possibilidade de optar pelo saque-aniversário e ter acesso a um valor extra anualmente.

No entanto, lembre-se de consultar as informações disponíveis na tabela de faixas de saldo e alíquotas, além de avaliar os prós e contras da opção antes de tomar uma decisão.

Calendário do saque-aniversário do FGTS



Você também pode gostar:

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023:

Mês de nascimento Período de saque

Janeiro De 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro De 1º de fevereiro a 29 de abril

Março De 1º de março a 31 de maio

Abril De 3 de abril a 30 de junho

Maio De 1º de maio a 31 de julho

Junho De 1º de junho a 31 de agosto

Julho De 3 de julho a 29 de setembro

Agosto De 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro De 1º de setembro a 30 de novembro

Outubro De 2 de outubro a 29 de dezembro

Novembro De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2024

Dezembro De 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024