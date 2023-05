Brett Favre diz que a América estava ‘em melhor forma’ sob o presidente Trump

Brett Favre está falando depois de meses de silêncio… e enquanto ele apenas abordou brevemente o escândalo do bem-estar do Mississippi, o Hall da Fama falou sobre política, dizendo abertamente que os EUA estavam melhor sob Presidente Trump .

“Acho que Donald era um presidente apolítico e gostei disso nele”, disse Favre Jason Whitlock em uma longa conversa na terça-feira no programa “ Destemido ” podcast. “Ele era perfeito? Absolutamente não. Eu sou perfeito? Absolutamente não. Eu sou falho como o resto deles. Somos todos falhos. Mas eu realmente senti que ele tinha nosso país em um lugar melhor e realmente se preocupava com nosso povo em nosso país.”

“Negro, branco, hispânico, asiático – você escolhe”, continuou o ex-zagueiro do Packers. “Acho que se você fosse um cidadão americano, ele se importava com você, em primeiro lugar. Não sei se nosso atual presidente tem a mesma mentalidade.”

O ex-interlocutor de Green Bay também falou sobre uma das questões mais polarizadoras do país, as pessoas transgênero… um assunto que Favre tem forte opinião.

Durante o bate-papo com Whitlock, ele disse: “Pensar que um jovem que se identifica como uma garota, eu não entendo – apenas me escute – pode entrar no banheiro de uma garota e usar o banheiro com garotas, e para pensarmos que está tudo bem, acho que está errado. Sinto muito.”

Quanto ao seu suposto papel no escândalo do bem-estar do Mississippi – onde ele foi acusado de trabalhar com funcionários do governo para obter US$ 5 milhões de fundos de bem-estar para construir uma instalação de vôlei em Southern Miss. — Favre disse que não podia falar muito sobre isso devido a uma ordem de silêncio.