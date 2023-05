Briga brutal no aeroporto de Chicago resulta na prisão de dois passageiros

Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago testemunhou uma grande briga na segunda-feira, quando dezenas de pessoas começaram a brigar na área de coleta de bagagem.

Conforme evidenciado por vídeos que surgiram da luta, um enorme grupo de pessoas pode ser visto socos, chutes e tapas no aeroporto em uma luta selvagem. O incidente incluiu homens e mulheres, com as últimas puxando violentamente os cabelos uns dos outros enquanto rolavam no chão.

Foi relatado que a luta foi desencadeada por uma altercação verbal entre alguns passageiros quando eles desembarcavam, o que acabou se tornando violento quando os viajantes se dirigiam para pegar suas malas por volta das 23h, horário de Chicago.

Dois jovens, Christopher Hampton, 18, e Tembra Hicks, 20foram presos por supostamente agredir uma mulher.