Brilhe com Esta Receita Caseira para Limpar Móveis!

A limpeza doméstica inclui várias etapas e, entre elas, temos a retirada da sujeira dos móveis da casa. Com isso, é muito comum que as donas de casa procurem um produto caseiro para deixar seus móveis brilhando e não passar mais por esse tipo de problema.

De modo geral, as soluções não industrializadas são menos agressivas para os diferentes tipos de materiais, principalmente a madeira. Além de tudo, eles são mais úteis para proporcionar um aroma agradável ao ambiente e uma proteção contra possíveis químicas nocivas para as pessoas.

Confira produto caseiro para deixar seus móveis brilhando

Aqui, você vai conferir uma excelente opção à base de óleo, pois esse composto é o mais recomendado para evitar danos e ao mesmo tempo aprimorar o brilho. Para mais, sabe-se que soluções oleaginosas costumam ser muito baratas, tornando a mistura ainda mais econômica.

Sobre a água, é comum que muitos produtos de limpeza a possuam em grande quantidade. Porém, a água tende a penetrar nos veios dos materiais de madeira. Em seguida, o que, por sua vez, propicia a proliferação de fungos e o consequente apodrecimento da peça. Logo, se atente a esse produto caseiro para deixar seus móveis brilhando.

O uso do Limão

O preparo com limão é muito famoso entre as opções de compostos caseiros. Com isso, a fruta ácida já se mostrou bastante eficiente em inúmeras etapas da limpeza doméstica. Afinal, além de eliminar a sujidade, esse fruto também ajuda a combater micro-organismos, como fungos e bactérias.

Em resumo, inicialmente, você irá utilizar uma xícara de chá de azeite de oliva e meia xícara de chá de suco de limão natural. Então, reserve um recipiente fundo e misture os dois ingredientes, o azeite e o limão.

Em seguida, reserve a mistura um local arejado, especificamente com recipiente tampado. Então, deixe a solução em descanso por aproximadamente uma hora. Depois, você já pode aplicar na superfície e usar um pano para espalhar o concentrado de limão.

Alternativas

Nesse cenário você pode fazer uma quantidade menor da solução, se utilizando de uma menor quantidade de ingredientes. Isso porque, este produto caseiro para deixar seus móveis brilhando é altamente perecível. Logo, não pode ser guardado por muito tempo, mesmo na geladeira.

Cuidados de manuseio

Ainda, é importante se atentar aos danos que a casca do limão pode causar na pele, principalmente quando falamos de manchas escurecidas.

Nesse caso, se você for sensível, utilize uma luva. Além disso, evite o manuseio seguido imediatamente de uma exposição ao sol, já que os raios ultravioletas podem contribuir para a piora desse processo.



No mais, utilize água e sabão para retirar o excesso e lavar as mãos da maneira adequada.

O uso do amaciante

O amaciante é uma mercadoria industrializada prática e que oferece resultados incríveis na limpeza da casa e, também, das roupas sujas. Assim, a madeira é a mais beneficiada, tornando-se brilhante e bastante perfumada.

Por isso, você pode adicioná-lo ao composto feito anteriormente. Nesse caso, além das xícaras de azeite e de limão, você irá incluir uma colher de vinagre de álcool e duas colheres de sopa de amaciante.

Feito isso, reserve um recipiente fundo e misture todos os ingredientes até formar uma solução homogênea. Vale ressaltar que, apesar do vinagre não possuir um odor tão agradável, ele não será o responsável pelo cheiro final. Pois, devido a mistura, o cheiro se perde durante o processo.

Como lustrar seus móveis da maneira correta

Depois de preparar o seu produto caseiro para deixar os móveis brilhando, você precisa aprender a metodologia correta de aplicar o seu novo lustra móvel. Aqui, o intuito é fazer com que o efeito tenha uma maior durabilidade, principalmente porque a solução com limão, como dito, é altamente perecível.

Antes de tudo, retire o pó e os resíduos sólidos maiores com um pano seco. Depois, como uma medida de mais cautela, esfregue um pouco da solução caseira em apenas uma região, testando se haverá o surgimento de manchas.

Com o teste negativo, se utilize de um pano de microfibra para espalhar o produto por toda a peça. Em seguida, pegue uma flanela seca e remova todo o excesso que ficará retido após a limpeza.

Vantagens

A primeira vantagem do lustra móveis caseiro é a sua economia. Visto que a maioria dos ingredientes para o seu preparo pode ser encontrado na cozinha ou possuem um baixo custo na maioria dos mercados.

Além disso, este produto caseiro para deixar os móveis brilhando garante uma maior durabilidade das peças, principalmente se as mesmas forem mais antigas, evitando um envelhecimento muito precoce.