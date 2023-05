Brilliant Butler leva o Miami Heat à vitória no jogo 1 sobre o Celtics

Jimmy Butler marcou 35 pontos, incluindo 23 após o intervalo, e o calor de Miami se recuperou no segundo tempo para vencer o celtas de Boston 123-116 no jogo 1 das finais da Conferência Leste na noite de quarta-feira.

Miami perdia por nove no intervalo antes de dar a volta por cima com um recorde de playoff da franquia de 46 pontos no terceiro e superando Boston 66-50 nos últimos dois quartos. Era MordomoSeu quinto jogo com 30 ou mais pontos nesta pós-temporada e ele somou sete assistências, seis roubos de bola e cinco rebotes.

Bam Adebayo somou 20 pontos e oito rebotes. Kyle Lowry, caleb martin e Gabe Vincent e Max Strus todos somaram 15 pontos cada. O Aquecer foi 16 de 31 da linha de 3 pontos.

O Heat, número 8, abriu todas as três séries de playoffs com vitórias fora de casa. O jogo 2 é sexta-feira em Boston.

Jayson Tatum Liderou o celtas com 30 pontos, mas não arremessou no quarto período. Jaylen Brown terminou com 22 pontos e nove rebotes. Malcolm Brogdon somou 19 pontos.

Heat e Celtics renovam rivalidade nos playoffs

O início da série de quarta-feira marcou a terceira vez em quatro temporadas que o Aquecer e celtas se encontraram nas finais da conferência. Boston venceu o confronto do ano passado em sete jogos.

A abertura de quarta-feira parecia uma continuação daquela reunião mais recente. O Boston dominou por dentro no início e liderou por nove no intervalo.

Miami tirou uma página do celtas‘ e usou uma corrida de 13-1 para apagar rapidamente essa lacuna e, em seguida, voltou à frente no terceiro quarto, como Mordomo penetrou para criar oportunidades para seus companheiros de equipe.

O Heat superou o Celtics por 46 a 25 no período e abriu uma vantagem de 103 a 91 no quarto tempo, gerando algumas vaias do jardim TD multidão.

Boston respondeu, marcando os primeiros sete pontos do período final antes de uma cesta de 3 pontos por vicente encerrou a corrida.

Miami liderava por 114 a 109 faltando pouco mais de três minutos para o fim, quando Brogdon foi derrubado por Mordomo. Mas ele acertou apenas 1 dos 2 lances livres. Butler ficou preso na próxima posse de Miami antes de encontrar martinho para um canto 3.

tatum viajou, devolvendo a bola ao Aquecer. A Miami senhorita devolveu a bola para Bostonmas Tatum foi chamado novamente para viajar.

Miami reduziu o cronômetro antes de acertar uma cesta de 3 pontos com 1:03 restantes.

Mordomo intimida Boston

O celtas deixar Mordomo se soltou cedo e ele os fez pagar com 12 pontos no primeiro quarto.

BostonA defesa de ‘s apertou no segundo e Butler não deu outro tiro até a marca de 5:45, uma bola de ar resultando em uma violação do relógio de tiro. Sua segunda tentativa no quarto, alguns minutos depois, teve o mesmo resultado. Ele foi para o intervalo com 15 pontos.

Enquanto isso, o celtas atacou o aro, superando o Aquecer 40-16 no paint nos primeiros 24 minutos – o máximo permitido pelo Miami em um tempo nesta temporada. Boston também tinha uma vantagem de 11–2 em pontos de segunda chance.

Sugestões

Aquecer: Miamio recorde anterior do ‘s nos playoffs foi de 43 pontos contra Charlotte em 2016. … Lowry acertou 5 de seus primeiros 6 arremessos, marcando 13 pontos em seus primeiros nove minutos de ação. … Mordomo (12) e Adebayo (6) combinados para 18 dos 28 pontos de Miami no primeiro quarto. Foi a sétima vez que Butler atingiu dois dígitos no primeiro período desta pós-temporada.

celtas: Marcus Smart terminou com 13 pontos e 11 assistências. … Liderou por 66-57 no intervalo. Com o placar empatado em 47, Boston superado Miami 19-10 nos últimos 5:26 do intervalo. … Marrom usou sua máscara protetora preta depois de ficar sem ela nos dois últimos jogos da semifinal contra o 76ers. Ele fraturou um osso facial no final da temporada regular. … Patriotas da Nova Inglaterra treinador Bill Belichick esteve presente.