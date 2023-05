Britney Spears dá as boas-vindas à mãe Lynne pela primeira vez em anos, levando a uma possível reconciliação

Britney Spears‘ mãe, Lynne Spears, fez uma visita surpresa a Los Angeles para se reconectar com a filha, indicando uma potencial chance de reconciliação entre as duas. Lynne chegou ao aeroporto LAX antes de ir para a casa do empresário de Britney e, de lá, pegou um Uber para a casa de Britney.

A visita durou cerca de 30 minutos, e o marido de Britney, Sam Asghari, também esteve presente. Segundo fontes do TMZ, o relacionamento entre mãe e filha está descongelando recentemente, com aumento de mensagens de texto e comunicação. Esta visita marca um passo significativo na reconstrução de seu vínculo.

No final de 2022, Britney procurou Lynne publicamente, expressando o desejo de tomar um café e discutir seus problemas como iguais. No entanto, apenas dois meses antes, Britney havia atacado sua mãe, expressando raiva e ressentimento.

Britney acusou Lynne de traí-la e permitir que a tutela abusiva acontecesse. Ela também afirmou que sua mãe estava ciente dos planos de colocá-la sob a tutela. Essas acusações públicas prejudicaram ainda mais o relacionamento deles.

Apesar do passado tumultuado, Lynne expressou seu amor e dedicação à filha, pedindo desculpas pela dor que Britney suportou durante a tutela e afirmando que nunca lhe dará as costas.

Britney, por outro lado, já havia dito à mãe para “se foder” em um post de mídia social. A história de conflitos e relações tensas entre os dois foi documentada publicamente ao longo dos anos.

No entanto, esta recente visita significa uma possível virada em seu relacionamento. Britney estava ciente da visita de sua mãe e a recebeu em sua casa, indicando vontade de consertar seu vínculo. Ambas as partes parecem empenhadas em se reconciliar e fazer as pazes. O caminho para reconstruir a confiança ainda pode ser longo, mas esta reunião oferece esperança para uma conexão renovada entre Britney Spears e sua mãe, Lynne Spears.