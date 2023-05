Britney Spears rebate rumores de crise no casamento ao beijar o marido Sam Asghari

Britney Spears silenciou rumores de problemas em seu casamento com Sam Asgharicom força com uma postagem em suas redes sociais.

Na quarta-feira, a “Princesa do Pop” postou um vídeo no Instagram no qual beija o marido na ponta dos pés.

“Ok, estou orgulhosa de minhas flores! Tenho sido bastante modesta com minha casa – estou redesenhando minha casa! Sinto-me tão abençoada por estar com um marido tão incrível que me inspira todos os dias”, disse a atriz de 41 anos. -velho cantor escreveu ao lado do vídeo onde eles são vistos amando e se divertindo.

“Tenha um dia brilhante meus amigos e boa sorte!”

Essa demonstração de carinho entre Britney e Sam vem enquanto rumores de uma suposta crise conjugal estão girando em torno deles.

A “Princesa do Pop” decidiu desativar os comentários em suas postagens e não saber o que as pessoas podem comentar sobre o que ela compartilha.

Asghari, irritado com documentário sobre Britney Spears

Page Six observa que, mesmo antes de ser publicado, Asghari saiu contra o documentário “TMZ Investiga: Britney Spears: The Price of Freedom.

“Achei absolutamente nojento que as pessoas que estavam em sua vida quando ela não tinha voz foram e contaram sua história como se fosse a deles”, disse. Asghari observou na noite de domingo em suas histórias no Instagram.

O ator de 29 anos criticou o TMZ por colocar sua esposa “sob o microscópio” quando ela finalmente está livre do controle de estranhos e encorajou os leitores a não cair em histórias de clickbait.

“De repente, depois de 15 anos quando ela está livre depois de todas aquelas luzes a gás, todas aquelas coisas que aconteceram, agora você vai colocá-la sob um microscópio e contar sua história?” lançou a pergunta retórica.

Asghari disse que era nojento o que fizeram e pediu às pessoas que não acreditassem em tudo que veem online.