Britney Spears bebe bebidas com cafeína aos litros, algo que os especialistas dizem não ser ótimo, mas não é surpreendente para pessoas com doenças mentais.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ, que produziu um documentário que irá ao ar na segunda-feira, que Britney bebe Red Bull, Celsius, café e chá de dente-de-leão quase sem parar. Dizem que ela consome tanta cafeína que às vezes fica acordada por 3 dias consecutivos.

Especialistas, incluindo dr. Atraiu diga ao TMZ, pessoas com doenças mentais desejam o efeito dessas bebidas, mas não é particularmente saudável.

O documentário – “TMZ Investiga: Britney Spears: The Price of Freedom” – narra sua vida nos últimos 1 ano e meio desde que a tutela terminou. O documentário detalha suas relações com a família, o marido e os filhos, além de outras lutas que preocupam os mais próximos.