Britney Spears se reconcilia com a mãe Lynne: ‘Eu te amo tanto!!!’

Britney Spears diz que acertou as coisas com a mãe Lynne depois de um longo período de sangue ruim entre eles!

O ícone pop foi ao IG na noite de quinta-feira e forneceu uma atualização, escrevendo: “Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de 3 anos … já faz tanto tempo … com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas fora… mas o tempo cura todas as feridas!!!”

Britney continuou: “E depois de ser capaz de comunicar o que guardei por um tempo extremamente longo, me sinto tão abençoada por termos conseguido tentar fazer as coisas CERTAS !!! Eu amo 💕 vocês tanto !!!”

Que reviravolta! Como você se lembra, Britney não conseguia concordar com nada com sua família enquanto lutava para encerrar sua tutela em 2021. Na verdade, as coisas ficaram tão tensas Britney ameaçou processar sua família para sair sob a tutela de 13 anos.